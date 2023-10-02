Rafet El Roman'dan evliliğe yeşil ışık!

Pop müziğinin deneyimli isimlerinden olan Rafet El Roman (54), Kıbrıs'taki bir otelde gerçekleşen konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. El Roman, "Müzik kariyeriniz boyunca sahnede her zaman enerjik görünüyorsunuz. Bunun sırrı nedir?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Belki yaşlandıkça sahnede daha enerjik görünüyor olabilirim. Keşke gençlik yıllarımıza geri dönebilseydik, ama bu sadece bir şaka tabii ki. Ben kendimi yaşlı hissetmiyorum."

"Roman Gibi Bir Hayatım Var"

"Kariyerim boyunca pek çok başarı elde ettim. Başarıların her yönünü deneyimledim" diyen El Roman, "Hayatımın bir döneminde ayrılık yaşadım ve Almanya'ya taşınmak zorunda kaldım. Orada çocuklarımla yeni bir hayata başladım, ardından müziğe geri dönerek tekrar zirveye ulaştım. Hayatım inişli çıkışlı oldu ama adımı taşıyorum: Rafet El Roman. Roman gibi bir hayatım var" dedi.

Yaş Farkı Hakkında Açıklama

Sanatçı, "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Sıklıkla genç sevgililerle görünüyorsunuz. Yaş farkı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Gerçek aşk, yaş farkını aşar. Yaş farkı, birbirini seven insanlar için bir engel değildir. Yasemin Hanım ile bu konuda hiç tartışmıyoruz, birlikte mutlu bir ilişkimiz var."

Evlilik Planları

Kameralar önünde sevgilisine bir öpücük gönderen ünlü sanatçı, "Yasemin Hanım ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Elbette, neden olmasın?" diyerek evlilik için yeşil ışık yaktı.