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Rafet El Roman'dan evliliğe yeşil ışık!

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, son günlerde Kıbrıs'ta bir konser verdi. Medya mensuplarıyla sahne öncesi buluşan sanatçı, 24 yaş genç sevgilisi Yasemin Gergeç ile ilgili yaş farkı konusuna açıklık getirdi ve evlilik konusunda olumlu bir sinyal verdi.

Rafet El Roman'dan evliliğe yeşil ışık!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2023 10:56

Pop müziğinin deneyimli isimlerinden olan Rafet El Roman (54), Kıbrıs'taki bir otelde gerçekleşen konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. El Roman, "Müzik kariyeriniz boyunca sahnede her zaman enerjik görünüyorsunuz. Bunun sırrı nedir?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Belki yaşlandıkça sahnede daha enerjik görünüyor olabilirim. Keşke gençlik yıllarımıza geri dönebilseydik, ama bu sadece bir şaka tabii ki. Ben kendimi yaşlı hissetmiyorum."

"Roman Gibi Bir Hayatım Var"

"Kariyerim boyunca pek çok başarı elde ettim. Başarıların her yönünü deneyimledim" diyen El Roman, "Hayatımın bir döneminde ayrılık yaşadım ve Almanya'ya taşınmak zorunda kaldım. Orada çocuklarımla yeni bir hayata başladım, ardından müziğe geri dönerek tekrar zirveye ulaştım. Hayatım inişli çıkışlı oldu ama adımı taşıyorum: Rafet El Roman. Roman gibi bir hayatım var" dedi.

Yaş Farkı Hakkında Açıklama

Sanatçı, "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Sıklıkla genç sevgililerle görünüyorsunuz. Yaş farkı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Gerçek aşk, yaş farkını aşar. Yaş farkı, birbirini seven insanlar için bir engel değildir. Yasemin Hanım ile bu konuda hiç tartışmıyoruz, birlikte mutlu bir ilişkimiz var."

Evlilik Planları

Kameralar önünde sevgilisine bir öpücük gönderen ünlü sanatçı, "Yasemin Hanım ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Elbette, neden olmasın?" diyerek evlilik için yeşil ışık yaktı.

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