Rafet El Roman’dan Dobra Botoks İtirafı: “Bir Kere Yaptırdım, Rezil Oldum”

Geçtiğimiz yıl yüzündeki değişimle dikkat çeken Rafet El Roman, botoks açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. “Botoks yaptırdım, rezil oldum” diyen ünlü sanatçı, bu tür uygulamaların yanıltıcı olabileceğini vurguladı. Nişantaşı’nda görüntülenen El Roman, hem estetik hakkındaki fikirlerini hem de kızı Su El Roman ile yaptığı düeti anlattı.

Kızıyla İlk Türkçe Düet: “Mazide”

Kızı Su ile birlikte ‘Mazide’ isimli bir şarkı hazırladıklarını söyleyen Rafet El Roman, “Antalya’da klibini çektik, yeni döndük. Bu, kızımla ilk Türkçe düetimiz oldu. Yakında klibi de çıkacak” dedi.

“Kızım Müzikte Benden Daha İyi”

Kızına torpil geçip geçmediği sorulunca El Roman şu cevabı verdi:

“Abartı sanabilirsiniz ama kızım beni geçti. Kendisi konservatuvarlı, Berlin’de son sınıf. Adeta müziğin doktoru. 10 üzerinden 9 veriyorum çünkü 10’u kimse hak etmez. Pavarotti bile sahnede detone olmuştur.”

Tatlıses’e Yanıt: “Benim Çocuklarımdan Hiç Şikayetim Olmadı”

İbrahim Tatlıses’in “Bir daha çocuk istemem” sözleri hatırlatılınca Rafet El Roman net konuştu:

“Ben çocuklarımdan yana hiç dert yaşamadım. Onlardan çok memnunum, İbrahim Bey gibi düşünmüyorum.”

Botoks Pişmanlığı: “Bir Yaptırdım, Rezil Oldum”

Son dönemde estetik yaptıran ünlüler arasında yer aldığı iddialarına açıklık getiren El Roman, “Hiç estetik yaptırmadım. Sadece bir kez botoks denedim, o da rezalet oldu. Bu tarz işlemler yanıltıcı. Kandırıldığımı hissettim, bir daha asla” diye konuştu.

Hadise Yorumu: “Kapalı Sanatçı Daha Cezbedici”

Reynmen’in annesi Hadise’yi eleştirince konu El Roman’a da soruldu.

“Beni açık kıyafet rahatsız etmez ama beni kapalı ve zarif sanatçılar daha çok etkiliyor. Gizemli geliyor. Mayo ile sahneye çıkmak bana hitap etmiyor” ifadelerini kullandı.

Lahmacun Fiyatına Tepki: “2.500 TL’lik Lahmacun Yiyemem”

Bodrum’da 2.500 TL’ye lahmacun satılması hakkında da konuşan El Roman, “Ben o lahmacunu yemem. İnsan aptal yerine konulduğunu hissedince 3 TL’ye de yemez, 3 bin TL’ye de. Kontrol şart” dedi.

“Ben Hayattayken Filmimi Çeksinler”

Hayatının film olabileceğini söyleyen Rafet El Roman, “Hayatım roman gibi. El Roman adını boşuna taşımıyorum. Öldükten sonra değil, hayattayken çeksinler. Bu farklı bir adım olur” sözleriyle dikkat çekti.