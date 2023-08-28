Rafet El Roman kısırlaştırma ameliyatı olduğunu itiraf etti!



Rafet El Roman şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile birlikte.



Genç sevgilisiyle ilgili gelen eleştirilere "Ben duygu adamıyım" diyen şarkıcı, Sabah'tan Tuba Kalçık'a önemli açıklamalarda bulundu.



Rafet El Roman, hayatı boyunca üç kadına aşık olduğunu söyleyerek, "Kime aşık olduysam, hepsiyle sonsuza kadar birlikte olacağımı düşünerek yaşadım, fakat 6 yıldan fazla sürmedi ilişkilerim" dedi.



Özel hayatına ilişkin de bir itirafta bulunan El Roman, "Artık çocuğum olmayacak" dedi ve kısırlaştırma ameliyatı olduğunu açıkladı.



Rafet El Roman'ın iki kızı ve bir oğlu var.