Ünlü oyuncu Deniz Çakır, İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Dün gözaltına alınan oyuncunun polis eşliğinde sağlık kontrolüne götürüldüğü anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde Çakır’ın başını öne eğmesi dikkat çekti.

Sağlık Kontrolüne Polis Eşliğinde Götürüldü

Özellikle Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Ferhunde karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Çakır, bu kez rol aldığı projelerle değil, hakkındaki soruşturmayla gündeme geldi. Muhteşem Yüzyıl ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda da izlediğimiz oyuncu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüphelilerle birlikte sağlık kontrolünden geçirilen Çakır’ın hastaneye götürüldüğü sırada çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Kahverengi deri ceketi ve güneş gözlüğüyle kameralara yansıyan oyuncuya bir kadın polis memuru eşlik etti. Merdivenlerden inerken başını öne eğen Çakır’ın görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Soruşturmada 35 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Soruşturmanın kapsamı ise oldukça geniş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın alınmasında şüphelilerin ifadeleri, tanık beyanları, dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ve gizli tanık anlatımlarının değerlendirildiği belirtildi. Soruşturma, uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu şüphesi üzerine sürdürülüyor.

24 Şüpheli Gözaltında, 11 Kişi Aranıyor

Deniz Çakır’ın yanı sıra Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Ceylan, İzzet Özilhan, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu ve Özden Cerrahoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 24 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 11 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Soruşturmayla ilgili gelişmeler merakla beklenirken, gözaltına alınan isimlerin hukuki süreçleri de yakından takip ediliyor. Gözaltı işleminin tek başına suçluluk anlamına gelmediğini de hatırlatmak gerekiyor.