2026 Kainat Güzellik Yarışması’nda merakla beklenen sonuç açıklandı. Porto Riko’yu temsil eden 27 yaşındaki Jennifer Barreto, rakiplerini geride bırakarak tacın sahibi oldu. Ancak Barreto’nun zaferi, yalnızca güzelliğiyle değil, yarışma tarihinde bir ilke imza atmasıyla da konuşuluyor. Evli ve bir çocuk annesi olan Barreto, Miss Universe tarihinde birincilik tacını kazanan ilk anne olarak kayıtlara geçti.

Tacın Sahibi Jennifer Barreto Oldu

Miss Universe 2026 finali, 24 Kasım’da Porto Riko’nun başkenti San Juan’da düzenlendi. Büyük heyecana sahne olan gecede ev sahibi ülkeyi temsil eden Jennifer Barreto birinciliğe uzandı. 2025 yılının kazananı Meksikalı Fatima Bosch, tacı yeni Kainat Güzeli’ne devretti.

Sosyal hizmet alanında çalışan 27 yaşındaki Barreto, evli ve Penelope adında bir kız çocuğu annesi. 3 bin 150 elmastan oluşan “Sonsuz Mirasın Işıltısı” adlı tacı taktığı anlarda mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmada Dominik Cumhuriyeti’nden Melissa Nunez ikinci, Venezuela’dan Clara Vegas ise üçüncü oldu.

İlk Anne Olarak Tarihe Geçti

Miss Universe yönetimi, önceki yıllarda evli kadınların ve annelerin yarışmaya katılmasını engelleyen kuralları kaldırmıştı. Bu değişikliğin ardından Jennifer Barreto, yarışmayı kazanan ilk anne oldu. Böylece 2026 yılının birinciliği, organizasyonun tarihinde de özel bir yere sahip oldu.

Türkiye Yarışmaya Katılamadı

Gecenin dikkat çeken gelişmelerinden biri de Türkiye cephesinde yaşandı. Ülkemizi temsil etmesi beklenen Alara Eriç, uçuş günü yarışmaya katılamayacağını öğrendiğini açıkladı. Eriç, pasaportu ve ABD vizesi hazır olmasına rağmen hazırlıklarının eksik olduğu gerekçesiyle organizasyondan çıkarıldığını söyledi. Türkiye organizasyonu ise son provalara ve hazırlıklara katılım konusunda eksiklikler bulunduğunu savundu.

İsrailli Yarışmacıya Tepki

Final öncesindeki ulusal kostüm geçişinde İsrail temsilcisi Danielle Yablonka sahneye çıktığında izleyicilerden tepki aldı. Yablonka, üzerinde Kudüs tasvirleri ve üç dilde “barış” yazan pelerinini açarak yürüyüşüne devam etti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Yarışmacı ise videolardaki yuhalama seslerinin sonradan eklenmiş olabileceğini öne sürdü.