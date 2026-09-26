Bursa'da Sahne Alan Nükhet Duru'dan Zeki Müren'e Gladyatör Selamı

Türk müziğinin usta yorumcusu Nükhet Duru, "Sanat Güneşi" Zeki Müren’in vefatının 30'uncu yılı dolayısıyla Bursa’da düzenlenen özel anma gecesinde dinleyicileriyle buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte sahne alan sanatçı, Müren’in 1974 yılında giydiği tarihi gladyatör kıyafetinin bir benzeriyle seyirci karşısına çıktı. Aradan geçen 52 yılın ardından aynı tasarımı anma sahnesine taşıyan ünlü yorumcu performansı ve kıyafetiyle salondan yoğun alkış aldı.

Gülşah Saraçoğlu İmzalı Gladyatör Tasarımı

Gecenin en çok konuşulan unsuru Nükhet Duru’nun tercih ettiği sahne giysisi oldu. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan gladyatör temalı tasarım, Zeki Müren’in yarım asır önce müzik dünyasında çığır açan cesur sahne tarzına doğrudan bir saygı duruşu niteliği taşıdı. Kostüm tercihini efsane sanatçıya bir selam olarak nitelendiren Duru, Müren'in görsel tabuları yıkan öncü kimliğini sahnede yeniden canlandırdı.

Nilkonder ve Bursa Korosu Eşlik Etti

Müzikal açıdan zengin bir repertuvar sunan sanatçı, Zeki Müren’in klasikleşen şarkılarını seslendirdi. Sanat Güneşi ile özdeşleşen "Şimdi Uzaklardasın" ve "Bir Demet Yasemen" gibi ölümsüz parçaları yorumlayan Duru'ya sahnede geniş bir orkestra kadrosu eşlik etti. Nilkonder ekibi ile Bursa Korosu'nun sanatçıyla kurduğu koro uyumu dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Salondaki müzikseverler geçmişe uzanan bu özel ezgilere hep bir ağızdan katıldı.

"Hayatımın En Özel Üç Konserinden Biri"

Konserin ardından sosyal medya hesabından samimi bir mesaj paylaşan Nükhet Duru, usta sanatçının Türkiye'nin kültür hafızasındaki yerine dikkat çekti. Zeki Müren ile geçmişte aynı sahneyi paylaşmış olmanın gururunu taşıdığını belirten usta şarkıcı bu anma gecesini kariyerinin en unutulmaz üç dinletisinden biri olarak değerlendirdi. Paylaşımında "Sanat güneşimizin aramızdan ayrılışının üzerinden 30 yıl geçti fakat bazı sesler hiç susmuyor. Onun zarafeti ve sevgisi hepimizin kalbinde yaşıyor" sözlerine yer veren sanatçı Bursa'daki geceyi anlamlı bir vefa örneğiyle tamamladı.