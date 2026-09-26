Kadir İnanır'ın Yeğeni Cevahir Önder'den Vasiyet Çıkışı

Kadir İnanır 26 Haziran tarihinde tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının vefatının ardından başlayan vasiyetname tartışmaları kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Merhum aktörün avukatı Bişar Abdi Alınak, sanatçının tüm mal varlığını uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural’a bıraktığını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan resmi vasiyet açılma duruşması ise bazı aile üyelerine tebligat ulaşmaması sebebiyle 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi. Sinema dünyasını yasa boğan kaybın ardından başlayan hukuki süreç sanatçının sevenleri tarafından da yakından izleniyor.

"Bizim İçin Tek Miras Dayımın İsmi"

Vasiyet davasının yankıları sürerken usta aktörün yeğeni Cevahir Önder Nişantaşı sokaklarında objektiflere takıldı. Miras tartışmalarına yönelik soruları açık bir dille yanıtlayan tiyatrocu aile olarak maddi bir beklenti taşımadıklarını dile getirdi. Sahne sanatlarına odaklandıklarını belirten Önder, "Mirasla ilgilenmiyoruz. Sanat ve oyunumuzla ilgileniyoruz. Kadir Dayım bizim için çok değerli bir büyüktü. Kendisiyle iletişimimiz daima iyiydi. Ondan bize kalan en kıymetli miras sadece taşıdığı saygın isimdir" sözleriyle duruşunu ortaya koydu.

Levent İnanır'ın Çıkışına Mesafe Koydu

Adliyede yapılan ilk oturuma katılmasıyla dikkat çeken Önder mahkeme gününe dair oluşan merakı da giderdi. Duruşmaya yalnızca yasal tebligatın gereği olarak katıldığını aktaran oyuncu çağrılan her akrabanın sürece dahil olması gerektiğini savundu. Sanatçının diğer yeğeni Levent İnanır'ın daha önce basına yansıyan iddialarına mesafeli yaklaşan Önder, "Levent İnanır’ın beyanları sadece kendisini bağlar" diyerek aile içindeki görüş ayrılığını vurguladı. Levent İnanır vasiyetnamenin bilinçli bir süreçte imzalanmadığını öne sürerek Kural'a çağrı yapmış ve ailedeki ihtiyaç sahibi fertlere pay ayrılmasını istemişti.

"İç Yüzünü Bilmeden Yorum Yapıyorlar"

Miras davasının ardından sosyal medyada başlatılan tartışmalara da değinen Cevahir Önder dijital mecralardaki yorumları takip etmediğini kaydetti. Sanal platformlarda paylaşılan fikirlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken ünlü isim, kullanıcıların aile yapısını bilmeden peşin yargılarda bulunduğunu savundu. Aile fertleri olarak yalnızca merhum sanatçının saygın hatırasını korumaya odaklandıklarını belirten Önder, dayısının Türk sinemasına kazandırdığı kültürel mirasın her türlü maddi paylaşımdan daha üstün olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.