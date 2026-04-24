Rabia Soytürk’ten İlayda Alişan İtirafı: "En İyisi Biz Olacağız"

Ünlü oyuncu Dolunay Soysert tarafından hazırlanan ve Kafa TV’de izleyiciyle buluşan programa konuk olan üç yakın arkadaş, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. İlayda Alişan, Rabia Soytürk ve Hazal Subaşı, program boyunca birbirleri hakkındaki bilinmeyenleri anlatarak izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Özellikle günlük yaşamda birbirlerini nasıl motive ettiklerine dair paylaşımları stüdyoda neşeli bir atmosfer oluşturdu.

İlayda Alişan’ın "Vazgeçme" Alışkanlığı

Programın en çok konuşulan anlarından biri, Rabia Soytürk’ün arkadaşı İlayda Alişan hakkında yaptığı espirili çıkış oldu. Soytürk, Alişan’ın plan yapma konusunda çok istekli olduğunu ancak uygulama aşamasında genellikle geri adım attığını belirtti. Soytürk, "Geceden beni tetikliyor, sabah kesin gidiyoruz değil mi diye soruyor. Ancak sabah olduğunda ilk vazgeçen yine o oluyor" sözleriyle arkadaşına takıldı. Bu sözler üzerine stüdyoda kahkahalar yükselirken, Alişan da bu durumu gülümseyerek karşıladı.

Arkadaş Grubunun Buluşma Enerjisi

Soytürk’ün iddialarına bir destek de Hazal Subaşı’ndan geldi. Subaşı, İlayda Alişan’ın plan yapma sürecindeki yüksek enerjisinin aslında grubu bir araya getiren ana unsur olduğunu vurguladı. "Evet, o an hepimizden daha istekli davranıyor. Aslında bu sayede bizi buluşturmuş oluyor" diyen Subaşı, arkadaş grubunun dinamiklerini gözler önüne serdi. Alişan’ın bu yönü, gruptaki iletişimi canlı tutsa da planların gerçekleşme oranı konusunda arkadaşları tarafından şaka konusu yapıldı.

Spor Tutkusu ve Yarım Kalan Planlar

Konuşmanın devamında konu fiziksel aktivitelere ve spor planlarına geldi. Rabia Soytürk, İlayda Alişan’ın özellikle spor yapma konusunda kendilerini çok fazla gaza getirdiğini anlattı. "Bu yaz kesin başlıyoruz, en iyisi biz olacağız. Ne olur aşkım pop istiyorum. Aşkım yapacağız değil mi? diyerek bizi ikna etti" diyen Soytürk, sürecin sonrasını da paylaştı. İlayda Alişan, arkadaşının bu sözlerini doğrulayarak, "Arkadaşım spora gitmeye devam etti ama ben yapmadım" itirafında bulundu. Üç güzel oyuncunun bu doğal ve içten sohbeti, sosyal medyada da geniş yankı buldu.



