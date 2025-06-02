Rabia Soytürk Yalıkavak’ta Sezonu Açtı! Fit Görünümüyle Dikkat Çekti

Başarılı oyuncu Rabia Soytürk, yaz sezonunun keyfini Bodrum-Yalıkavak’ta çıkardı. Önceki gün bir otelin iskelesinde görüntülenen güzel oyuncu, fit vücudu ve enerjisiyle dikkatleri üzerine topladı. Yazın tadını arkadaşıyla birlikte serin sulara girerek çıkaran Soytürk, doğallığıyla hayranlarını bir kez daha büyüledi.

Doğal Güzelliğiyle Göz Kamaştırdı

Yaz aylarında da formunu korumayı başaran Rabia Soytürk, sade bikinisi ve spor fiziğiyle adeta mankenleri aratmadı. Deniz keyfi öncesi kısa bir süre iskelede güneşlenen ünlü oyuncu, ardından arkadaşıyla birlikte denize atladı. İkilinin neşeli halleri objektiflere yansıdı.

Yalıkavak’ta Yaz Enerjisi

Tatili için Yalıkavak’ı tercih eden Rabia Soytürk, kalabalıktan uzak ve huzurlu bir atmosferde dinlenmeyi seçti. Arkadaşıyla birlikte keyifli vakit geçiren oyuncu, serin sularda yüzerken oldukça mutlu görünüyordu. Tatil boyunca telefon ve sosyal medyadan uzak durması da dikkat çekti.

Hayranlarından Tam Not Aldı

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, oyuncunun hayranları beğeni yağdırdı. “Doğallığın simgesi”, “Fitlik dersi veriyor” ve “Yaz ona çok yakışmış” gibi yorumlar geldi. Oyuncunun zarif ve sade tarzı da moda severlerin radarına girdi.