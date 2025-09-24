Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Yine Barıştı

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk ve sevgilisi Samet Vuruşan, ayrılık haberleriyle gündeme geldikten kısa süre sonra yeniden bir araya geldi. Çift, daha önce birkaç kez ayrılıp barışmıştı. Ancak bu kez barışmalarının zamanlaması dikkat çekti.

Ayrılıklar ve Sosyal Medya Hamleleri

Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini noktalayan çift, ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardı. Bu durum, hayranlarının “yine bitti” yorumları yapmasına neden oldu. Daha önceki ayrılıklarında da aynı adımları atan Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan, bu kez ilişkilerinin tamamen bittiği düşüncesini pekiştirmişti.

Berk Atan İddiası Gündeme Gelmişti

Çiftin ayrılığının ardından, Rabia Soytürk’ün adı meslektaşı Berk Atan ile anılmaya başladı. İddialar magazin gündeminde geniş yer buldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu söylentiler, Soytürk’ün özel hayatına dair merakı artırdı. Ancak bu haberlerin hemen ardından, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sosyal Medyada Yeniden Takipleştiler

Tüm dedikodulara rağmen Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan barıştı. Çift, ilişkilerinin yeniden başladığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Birbirlerini yeniden takip etmeye başlayan ikili, böylece “ayrılık defterini” kapattıklarını da göstermiş oldu.

Çiftin İlişkisi Gündemden Düşmüyor

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan’ın inişli çıkışlı ilişkisi magazin basınının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Çiftin barışması, sosyal medyada hayranları tarafından “mutlu son” yorumlarıyla karşılandı.