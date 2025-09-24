Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Yine Barıştı

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan, Berk Atan iddiasının ardından barıştı. Çift, yeniden takipleşerek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etti.

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Yine Barıştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2025 10:50

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk ve sevgilisi Samet Vuruşan, ayrılık haberleriyle gündeme geldikten kısa süre sonra yeniden bir araya geldi. Çift, daha önce birkaç kez ayrılıp barışmıştı. Ancak bu kez barışmalarının zamanlaması dikkat çekti.

Ayrılıklar ve Sosyal Medya Hamleleri

Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini noktalayan çift, ayrılığın ardından sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardı. Bu durum, hayranlarının “yine bitti” yorumları yapmasına neden oldu. Daha önceki ayrılıklarında da aynı adımları atan Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan, bu kez ilişkilerinin tamamen bittiği düşüncesini pekiştirmişti.

Berk Atan İddiası Gündeme Gelmişti

Çiftin ayrılığının ardından, Rabia Soytürk’ün adı meslektaşı Berk Atan ile anılmaya başladı. İddialar magazin gündeminde geniş yer buldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu söylentiler, Soytürk’ün özel hayatına dair merakı artırdı. Ancak bu haberlerin hemen ardından, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sosyal Medyada Yeniden Takipleştiler

Tüm dedikodulara rağmen Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan barıştı. Çift, ilişkilerinin yeniden başladığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Birbirlerini yeniden takip etmeye başlayan ikili, böylece “ayrılık defterini” kapattıklarını da göstermiş oldu.

Çiftin İlişkisi Gündemden Düşmüyor

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan’ın inişli çıkışlı ilişkisi magazin basınının en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Çiftin barışması, sosyal medyada hayranları tarafından “mutlu son” yorumlarıyla karşılandı.

Benzer Haberler
İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Öncesi Baby Shower Kutlaması İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Öncesi Baby Shower Kutlaması
Aslıhan Malbora’dan Çağatay Ulusoy’a Romantik Doğum Günü Sürprizi Aslıhan Malbora’dan Çağatay Ulusoy’a Romantik Doğum Günü Sürprizi
Pelin Akil: “Yavaş Yavaş Bir Değişimin Ortasındayım” Pelin Akil: “Yavaş Yavaş Bir Değişimin Ortasındayım”
Akın Akınözü 35. Yaşını Sette Kutladı! “Yolun Yarısı Değil, Üçte Biri” Akın Akınözü 35. Yaşını Sette Kutladı! “Yolun Yarısı Değil, Üçte Biri”
Burak Özçivit’ten Sert Tepki: “Yalan Dolan, Bıktık Artık!” Burak Özçivit’ten Sert Tepki: “Yalan Dolan, Bıktık Artık!”
'Öldü' Haberleri Sonrası Dava Açmıştı! Pınar Altuğ Tazminatı Nerede Kullanacağını Açıkladı 'Öldü' Haberleri Sonrası Dava Açmıştı! Pınar Altuğ Tazminatı Nerede Kullanacağını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi
  • 18-09-2025 18:29

Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor
  • 22-09-2025 12:39

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 17-09-2025 14:14

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”
  • 23-09-2025 15:24

Demet Özdemir, Twitter Akımına Katıldı: “Fav’a Gerek Yok”

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi
  • 20-09-2025 19:48

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi