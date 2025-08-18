Rabia Soytürk “Teşkilat”ta Tolga Sarıtaş’ın Partneri Oldu

Rabia Soytürk, Teşkilat’ın 6. sezonunda Tolga Sarıtaş’ın partneri oldu. Güzel oyuncu yeni sezonda “Hilal” karakteriyle ekranlara gelecek.

Rabia Soytürk “Teşkilat”ta Tolga Sarıtaş’ın Partneri Oldu
Yayın Tarihi : 18-08-2025 11:18

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi “Teşkilat”, eylül ayında 6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 15 Haziran’da sezon finali yapan dizinin yeni kadın başrol oyuncusunun kim olacağı uzun süredir merak konusuydu. Sonunda o isim netleşti: Rabia Soytürk.

Hilal Karakteriyle Ekranda

Kulislerden gelen bilgilere göre Rabia Soytürk, dizinin yapımcısı Tims&B ile anlaşma sağladı. Güzel oyuncu, yeni sezonda seyirci karşısına “Hilal” karakteriyle çıkacak. Bu güçlü ajan rolünde, dizinin erkek başrolü Tolga Sarıtaş’ın hayat verdiği Altay’a partner olacak.

Dizide Yeni Dönem Başlıyor

Yeni sezonla birlikte “Teşkilat” heyecanını artırarak sürdürecek. İzleyiciler, Hilal ve Altay’ın mücadelesiyle hem aksiyon dolu sahnelere hem de derinleşen karakter ilişkilerine tanıklık edecek. Rabia Soytürk’ün ekibe katılmasıyla dizinin daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

Rabia Soytürk’ün Başarılı Yükselişi

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Rabia Soytürk, rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından sıkça söz ettirdi. Güzelliği ve oyunculuk performansı sayesinde genç yaşta önemli projelerde yer aldı. Şimdi ise “Teşkilat” gibi güçlü bir yapımda başrolde olması, kariyerinde yeni bir dönüm noktası olacak.

Yeni Sezon Merakla Bekleniyor

TRT1 izleyicisi, sezon boyunca heyecan dolu sahnelerle ekrana kilitlenecek. Hilal ve Altay’ın hikâyesi, “Teşkilat”ın yeni sezonuna damga vuracak. Eylül ayında yayınlanacak bölümler, hem oyuncu kadrosu hem de hikâyesiyle gündemden düşmeyecek.

