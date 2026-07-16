Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan'dan Sürpriz Paylaşım: Aşklarına Bir Şans Verdiler

Kör Nokta dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Rabia Soytürk uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Samet Vuruşan ile ilişkisine ikinci bir şans verdi. İkili, 2024'te evlilik kararı alarak nikah yolunda ilk ciddi adımı atmıştı. Ancak 2025 boyunca yaşanan inişli çıkışlı süreçler ikilinin ilişkisini derinden sarstı. Geçtiğimiz yılın sonbahar aylarında evlilik hazırlıklarını tamamen askıya alan ve yollarını kesin olarak ayıran çift hayranlarını derinden üzmüştü.

Sosyal Medyadaki İpuçları Doğrulandı

Ayrı geçen yaklaşık altı ayın ardından bu yılın mayıs ayında yeniden bir araya geldikleri yönündeki iddialar magazin kulislerine bomba gibi düştü. Dikkatli takipçiler ikilinin sosyal medya platformlarında aynı coğrafi konumlardan ardı ardına yaptığı paylaşımları fark ederek barışma iddialarını gündeme taşıdı.

Haftalarca süren sessizliğin ardından beklenen hamle Vuruşan'ın yeni yaş günü vesilesiyle gerçekleşti. Başarılı oyuncu sevgilisi için yakın dostlarının katıldığı samimi ve romantik bir doğum günü partisi organize etti.

"Benim Canım" Notuyla Aşk İlanı

Instagram üzerinde milyonlarca takipçisi bulunan 27 yaşındaki başarılı aktris özel geceden derlediği eğlenceli anları sosyal ağlar üzerinden takipçileriyle paylaştı. Soytürk, sevgilisiyle yan yana verdiği aşk dolu bir pozu hikayesine ekleyerek üzerine "Benim canım" yazdı ve yanına beyaz kalp emojisi koydu. Bu romantik hamleyle birlikte aylardır süren barışma dedikoduları resmiyet kazandı. Çiftin hayranları bu mutlu haberi sosyal medyada beğeni ve tebrik mesajlarıyla karşıladı.