Rabia Soytürk Aşk Defterini Kapattı! Aşk Yeniden Bitti

Rabia Soytürk ile mimar Samet Vuruşan’ın ilişkisinde bir kez daha ayrılık yaşandı. Daha önce birkaç kez yollarını ayırıp yeniden bir araya gelen çift son olarak ilişkilerine bir şans daha vermişti. Ancak görünen o ki bu kez işler yine yolunda gitmedi.

Soytürk katıldığı bir etkinlikte özel hayatıyla ilgili soruya verdiği kısa cevapla ayrılığı doğruladı. Oyuncunun sadece iki kelimelik yanıtı ise oldukça dikkat çekti.

“Devam Etmiyoruz” Dedi

Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen “Didede Hayalin” dinletisine katılan Rabia Soytürk’e Samet Vuruşan ile ilişkisinin devam edip etmediği soruldu.

Ünlü oyuncu soruya fazla detay vermeden “Devam etmiyoruz” yanıtını verdi. Böylece bir süredir yeniden birlikte oldukları konuşulan çiftin yollarını tekrar ayırdığı kesinleşmiş oldu.

Soytürk ayrılığın nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı. Yani çiftin neden yeniden ayrıldığı şimdilik merak konusu.

Evlilik Kararı Almışlardı

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan’ın ilişkisi aslında bir süredir inişli çıkışlı devam ediyordu. Çift 2024 yılında evlilik kararı almış ancak daha sonra ayrılmıştı. Bir süre ayrı kalan ikili ardından yeniden bir araya gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir kez daha şans veren çift bu kez de beraberliğini sürdüremedi.

Talihsiz Bir Kaza Yaşadı

Rabia Soytürk etkinlikte sadece özel hayatıyla değil başına gelen talihsiz bir kazayla da gündeme geldi. Ünlü oyuncu köpeğinin bir anda dudağını ısırdığını anlattı.

Bu olay nedeniyle çenesinde de sorun oluştuğunu ve dikiş atıldığını söyleyen Soytürk yaşadığı kazayı “ucuz atlattığını” belirtti.

Oyuncunun hem aşk hayatındaki son gelişme hem de yaşadığı bu talihsiz olay etkinlik sonrası en çok konuşulan konular arasında yer aldı.