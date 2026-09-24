Levent İnanır’a Büyük Şok! Kadir İnanır’ın Vasiyeti Gündemde

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yaşanan tartışmalar gündemden düşmüyor. Vasiyetinin okunacağı duruşmanın ertelenmesinin ardından İnanır’ın yeğeni Levent İnanır ile eski eşi Neslihan Acar arasında başlayan gerilim de büyümeye devam ediyor.

Tartışmanın merkezinde ise Kadir İnanır’ın vasiyeti ve sanatçının son yıllardaki sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar bulunuyor.

Neslihan Acar’dan Sert Tepki

Levent İnanır daha önce yaptığı açıklamada dayısının iradesiyle ilgili soru işaretleri olduğunu öne sürmüştü. İnanır Kadir İnanır’ın yıllar içinde vasiyetini birkaç kez değiştirdiğini belirterek hukuki yollara başvuracaklarını söylemişti.

Bu sözlere Neslihan Acar’dan tepki geldi. Acar Kadir İnanır’ın kendisi ve çevresindeki insanlar için çok değerli olduğunu belirterek sanatçının bıraktığı en büyük mirasın barış adalet ve eşitlik olduğunu söyledi.

Uzaklaştırma Kararı Gündemde

Tartışmanın ardından Neslihan Acar’ın eski eşi Levent İnanır hakkında uzaklaştırma tedbiri kararı aldırdığı öğrenildi. Acar’ın menajeri Özlem Ülüş de konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Menajerlik tarafından yapılan açıklamada süreç devam ettiği için tarafların kamuoyuna yeni bir açıklama yapmayacağı belirtildi.

Kızından Annesine Destek

Levent İnanır ve Neslihan Acar’ın kızı Öykü Arıca da annesine destek verdi. Arıca yaptığı açıklamada tarafının ve tavrının belli olduğunu söyleyerek annesinin yanında olduğunu açıkça ifade etti.

Vasiyet 17 Aralık’ta Görüşülecek

Kadir İnanır’ın vasiyetinin okunacağı dava bazı aile fertlerine gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık saat 09.30’a ertelendi.

İnanır’ın ölümünden dört yıl önce hazırladığı vasiyetnamede ise tüm maddi ve manevi mirası ile telif haklarını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı bildirildi. Vasiyetnamenin noter huzurunda doktor raporu ve iki tanığın bulunduğu ortamda hazırlandığı aktarıldı.