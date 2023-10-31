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PTT koşulsuz şartsız para dağıtıyor! Geri ödemesi yok, hemen başvurun…

PTT, ekonomik zorluklar yaşayan ve eşini kaybeden kadınlara yönelik olarak 3.300 TL maddi destek sunacak. Başvuru tarihleri ve diğer detaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacak.

PTT koşulsuz şartsız para dağıtıyor! Geri ödemesi yok, hemen başvurun…
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 19:16

PTT, toplumsal eşitliği ve adaleti sağlamak adına eşini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan kadınlara yönelik yeni bir yardım programını hayata geçiriyor. Bu yardım programıyla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kadınlara ekonomik destek sağlanacak.

Kadınların Güçlenmesi İçin Destek

PTT, bu yeni programla kadınların zor dönemlerini daha rahat atlatabilmeleri ve ekonomik özgürlüklerini kazanabilmeleri amacıyla harekete geçti. Bu çerçevede, eşini kaybetmiş kadınlara yönelik olarak 3.300 TL maddi destek sunulacak.

Başvuruda Aranan Şartlar

Destekten faydalanmak isteyen kadınların eşlerini kaybetmiş olmaları gerekiyor. Bu desteğin, maddi zorluk içinde olan ve sosyal güvencesi bulunmayan kadınlara sunulması hedefleniyor. Ayrıca, başvuru sırasında ev halkının kişi başı aylık gelir bilgisi de dikkate alınacak.

Başvuru Süreci Nasıl İlerleyecek?

Yardım programına başvuru tarihleri ve diğer detaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Başvuru süreci ve tarihler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, bakanlığın resmi internet sitesini ziyaret ederek gerekli bilgilere ulaşabilecekler.

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