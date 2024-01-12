Projesi ertelenen Alperen Duymaz'ın yeni adresi belli oldu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu detayı dikkat çekti

Alperen Duymaz'ın başrolünde yer alacağı "Alı-kara" dizisi, yeni sezona ertelenirken, aktör Karga Seven ile yapacağı proje de ileri bir tarihe ertelendi. Bu durumun ardından Alperen Duymaz, yeni bir anlaşma imzaladı.

Projesi ertelenen Alperen Duymaz'ın yeni adresi belli oldu! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu detayı dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-01-2024 11:34

Karga Seven’la “Alı-kara” dizisiyle ilgili yapacağı proje yeni sezona ertelenen Alperen Duymaz'ın yeni dizi projesi merak konusuydu. Yakışıklı oyuncu, çekeceği dizi projesini belirledi. Duymaz, gelen teklifler arasından seçim yaparak, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün kurucuları olduğu Alim Yapım ile anlaştı. Yeni dizisinin çekim hazırlıkları hızla devam ediyor ve detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Başarılı oyuncunun Netflix'te yayınlanacak "Kül" filminin yanı sıra, yeni sezonda da Karga Seven ile çekeceği Eylem Canpolat'ın yazdığı "Alı-kara" projeleri bulunuyor. Ancak, henüz yayın tarihi netleşmeyen bu projelerle ilgili detaylar merakla bekleniyor.

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