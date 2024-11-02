‘Produ Ödülleri’nde 'Aldatmak' rüzgarı

Sektörün önde gelen yapım şirketlerinden TIMS&B Productions’ın yapımını, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını, Inter Medya’nın uluslararası dağıtımını üstlendiği, Murat Saraçoğlu’nun yönettiği ve Yıldız Tunç’un kaleme aldığı, iki sezon boyunca atv’de beğeni ile takip edilen ‘Aldatmak’ dizisi, Latin Amerika’nın en prestijli etkinliklerinden biri olan ‘Produ Ödülleri’nde iki ödül birden kazanarak törene damgasını vurdu.

Törende dört farklı dalda aday gösterilen ‘Aldatmak’, ‘Yabancı Dilde En İyi Dizi’ kategorisinde ödülün sahibi oldu. Ayrıca Mustafa Uğurlu dizideki ‘Tarık’ rolüyle ‘Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, bir video mesajı ile içten teşekkürlerini iletirken; Mustafa Uğurlu ise Latin Amerika’daki izleyicilere destekleri için ayrı bir video ile teşekkür etti.