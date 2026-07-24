Poyraz Yosmaoğlu Afra Saraçoğlu'nu Eve Bıraktığı Sırada Görüntülendi

Ekranların sevilen ve aranan isimlerinden olan yetenekli oyuncu Afra Saraçoğlu bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile birlikte objektiflere yakalandı. Birliktelikleriyle son dönemde sık sık magazin basınının odağında yer alan ünlü çift bu kez gece saatlerinde Arnavutköy sokaklarında görüntülendi. İş insanı Poyraz Yosmaoğlu sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu evine getirdi. İkili eve doğru yürürken aniden patlayan flaşlar kısa süreli bir panik yaşattı.

Patlayan Flaşlar Ünlü Oyuncuyu Şaşırtarak Yüzünü Kapattırdı

Gecenin karanlığında magazin muhabirlerinin kameralarını doğrultmasıyla birlikte Afra Saraçoğlu büyük bir şaşkınlık geçirdi. Neye uğradığını şaşıran güzel oyuncu refleks olarak hemen eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı. Muhabirlere makyajsız ya da hazırlıksız bir şekilde doğrudan görüntü vermek istemeyen yetenekli isim tedirgin ve heyecanlı halleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İş insanı Poyraz Yosmaoğlu ise sakinliğini koruyarak kameralara gülümsedi. İkilinin bu sürpriz karşılaşmadaki heyecan dolu anları magazin kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Daha Sonra Konuşalım" Diyerek Hızla Evine Doğru Yöneldi

Afra Saraçoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmadı. Israrlı sorular karşısında sadece tebessüm etmekle yetinen güzel oyuncu kısa ve net bir açıklama yaptı. Kendisini takip eden muhabirlere seslenen ünlü isim "Arkadaşlar daha sonra konuşalım" ifadelerini kullandı. Özel hayatını her zaman gizli ve gözlerden uzak yaşamayı seçen ikili bu kısa açıklamanın ardından vedalaşarak yollarını ayırdı. Böylece ünlü çiftin aşkı magazin basını tarafından bir kez daha belgelenmiş oldu.