Beren Saat Günlük Rutinini İlk Kez Paylaştı: Güne Matcha İle Başlıyor!

Beren Saat Arem ve Arman'ın Hitmakers programına katıldı. Günlük rutinini anlatan ünlü oyuncu uyku saatleriyle dikkat çekti.

Beren Saat Günlük Rutinini İlk Kez Paylaştı: Güne Matcha İle Başlıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 09:02

Başarılı oyuncu Beren Saat müzik prodüktörleri Arem ve Arman'ın YouTube platformunda yayınlanan Hitmakers programına konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü isim günlük yaşamına dair merak edilen detayları izleyicilerle paylaştı. Program boyunca neşeli tavırlarıyla öne çıkan oyuncu bir gününü nasıl geçirdiğini ilk kez bu kadar net bir şekilde ifade etti.

Güne Matcha ve Bahçe Keyfiyle Başlıyor

Günlük hayatında kendine özel bir düzen kuran Beren Saat sabahları uyandığında uyguladığı ilk ritüelini açıkladı. Güne başlarken beslenmesine dikkat ettiğini belirten güzel oyuncu uyanır uyanmaz kendisine hemen bir matcha hazırladığını dile getirdi. İçeceğini yudumladıktan sonra soluğu hemen dışarıda aldığını vurgulayan ünlü isim sevimli köpeği Cimcik ile bahçede vakit geçirdiğini söyledi. Köpeğiyle birlikte bahçede uzun süre top oynadığını aktaran güzel oyuncu bu sayede güne son derece enerjik başladığını ifade etti.

Gece Yaşamı ve Uyku Düzeni Dikkati Çekti

Programda uyku saatlerine de değinen Beren Saat alışılagelmişin dışında bir biyolojik ritme sahip olduğunu belirtti. Geceleri geç uyuduğunu gizlemeyen başarılı oyuncu genellikle gece 03.00-04.00 sularında yatağa geçtiğini söyledi. Uyku süresini tam aldıktan sonra güne adım atan ünlü isim her sabah saat 11.00 civarında uyandığını ekledi. Güzel oyuncunun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş bir kitle tarafından konuşulmaya başlandı. Müzik ve sohbet dolu program yayınlanmasının ardından izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

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