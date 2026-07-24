Beren Saat Kenan Doğulu'ya Aşık Olduğu Anı İlk Kez Anlattı!

Başarılı oyuncu ve şarkıcı Beren Saat katıldığı programda müzik kariyerinden evliliğine, sosyal medya alışkanlıklarından güzellik sırlarına kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşi Kenan Doğulu ile olan ilişkisinin ilk günlerine değinen ünlü isim ünlü sanatçıya tam olarak ne zaman aşık olduğunu ilk kez paylaştı. Los Angeles tatilinde başlayan romantik ilişkilerini ve şarkılara konu olan özel anlarını samimiyetle aktaran güzel oyuncunun açıklamaları magazin dünyasında geniş bir yankı uyandırdı.

"Gitar Sesiyle Uyandığım O Sabah Kenan'a Aşık Oldum"

İlişkilerinin başlarında Kenan Doğulu'ya "Galiba ben oyun arkadaşımı buldum" dediğini belirten Beren Saat sevilen şarkı Aşka Türlü Şeyler eserinin hikayesini detaylarıyla paylaştı. Dizi çekimleri için her sabah erken saatlerde kalktığını belirten yetenekli isim bir sabah kanepede uyuduğu esnada yaşadığı o özel anı dile getirdi. Kanepede yatarken gitar sesiyle uyandığını ifade eden ünlü sanatıcı eşinin o sırada söz konusu şarkıyı bestelediğini belirtti. O an çok etkilendiğini vurgulayan güzel oyuncu tam olarak o sabah Kenan Doğulu'ya aşık olduğunu itiraf etti.

Müzik Yeteneğini Keşfetme Sürecini Ve Sosyal Medya Detoksunu Aktardı

Oyunculuğun yanı sıra çıkardığı albümle müzik dünyasına adım atan Beren Saat beste yapma yeteneğini eşinin fark ettirdiğini söyledi. Otomobilde şarkı mırıldanırken eşinin teşvikiyle müziğe odaklandığını belirten sanatıcı hayatında yeni bir sayfa açtığını dile getirdi. Öte yandan sosyal medya kullanımı hakkında da konuşan ünlü isim dünyada yaşanan şiddet olayları nedeniyle Instagram'a mesafe koyduğunu belirtti. Düzenli olarak sosyal medya detoksu yaptığını ifade eden güzel oyuncu vaktini daha çok eğitici videolar izleyerek geçirdiğini kaydetti.

Bihter Ziyagil Anısı ve Beslenme Rutini Dikkati Çekti

Unutulmaz dizi projesi Aşk-ı Memnu hakkında eğlenceli bir anısını paylaşan Beren Saat Bihter karakterinin cenaze çekim gününde sete helva kavurup götürdüğünü belirtti. Hayatında ilk kez helva yaptığını söyleyen ünlü isim o gün bu tatlıyı pek beceremediğini gülerek aktardı. Ayrıca zamansız güzelliğinin sırlarına değinen başarılı oyuncu; kaliteli uyku, sebze ağırlıklı beslenme ve cilt temizliğine ekstra özen gösterdiğini vurguladı. Estetik müdahaleler için acele etmediğini belirten yıldız isim doğal yaşam tarzını benimsediğini ifade etti.