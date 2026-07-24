Melisa Döngel Bodrum Cennet Koyu'nda Sezonu Açtı!

Ekranların sevilen genç yüzlerinden Melisa Döngel yoğun geçen çalışma döneminin ardından soluğu Ege kıyılarında aldı. Yaz sezonunu Bodrum'da açan güzel oyuncu Cennet Koyu bölgesinde magazin muhabirlerinin objektiflerine takıldı. Tatil beldesinde kız kardeşi ve yakın arkadaş grubuyla birlikte vakit geçiren ünlü isim gün boyu güneşin tadını çıkardı. Sezonun yorgunluğunu Bodrum'un serin sularında atan oyuncunun neşeli ve rahat halleri çevredekilerin dikkatini çekti. Güzel oyuncunun tatil beldesinde geçirdiği keyifli anlar anbean kayıt altına alındı.

İskelede Çocuklarla Eğlenceli Anlar Yaşadı

Deniz sezonunu resmen açan 26 yaşındaki başarılı oyuncu günün büyük bölümünü suda yüzerek geçirdi. Serin suların tadını çıkaran Melisa Döngel daha sonra denizin üzerine kurulu ahşap iskeleye doğru ilerledi. İskelede vakit geçiren küçük çocukları gören ünlü isim onların oyunlarına neşeyle katıldı. Çocuklarla birlikte alkış tutan ve ritim tutarak neşeli oyunlar oynayan Melisa Döngel çevredeki tatilcilerin de büyük sempatisini kazandı. Güzel oyuncunun çocuklarla kurduğu bu samimi ve sıcak diyalog tatil beldesine renk kattı.

Şezlongunda Arkadaşlarıyla Sohbet Etti

Deniz keyfinin ardından iskelede kısa bir mola veren ünlü isim arkadaş grubuyla derin bir sohbete daldı. Kız kardeşi ve dostlarıyla bol bol kahkaha atan oyuncu ardından güneşlenmek üzere kendi şezlonguna doğru geçti. Düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle tüm bakışları üzerine toplayan Melisa Döngel gün boyu bronzlaşmayı sürdürdü. Yoğun iş temposu öncesinde enerji depolayan ekranların popüler yüzü, arkadaşlarıyla akşam saatlerine kadar sahilde kaldı. Ünlü oyuncunun Bodrum tatiline bir süre daha devam edeceği öğrenildi.