Melisa Döngel Bodrum Cennet Koyu'nda Sezonu Açtı!

Melisa Döngel Bodrum Cennet Koyu'nda kız kardeşi ve arkadaşlarıyla görüntülendi. Güzel oyuncu gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Melisa Döngel Bodrum Cennet Koyu'nda Sezonu Açtı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 08:28

Ekranların sevilen genç yüzlerinden Melisa Döngel yoğun geçen çalışma döneminin ardından soluğu Ege kıyılarında aldı. Yaz sezonunu Bodrum'da açan güzel oyuncu Cennet Koyu bölgesinde magazin muhabirlerinin objektiflerine takıldı. Tatil beldesinde kız kardeşi ve yakın arkadaş grubuyla birlikte vakit geçiren ünlü isim gün boyu güneşin tadını çıkardı. Sezonun yorgunluğunu Bodrum'un serin sularında atan oyuncunun neşeli ve rahat halleri çevredekilerin dikkatini çekti. Güzel oyuncunun tatil beldesinde geçirdiği keyifli anlar anbean kayıt altına alındı.

İskelede Çocuklarla Eğlenceli Anlar Yaşadı

Deniz sezonunu resmen açan 26 yaşındaki başarılı oyuncu günün büyük bölümünü suda yüzerek geçirdi. Serin suların tadını çıkaran Melisa Döngel daha sonra denizin üzerine kurulu ahşap iskeleye doğru ilerledi. İskelede vakit geçiren küçük çocukları gören ünlü isim onların oyunlarına neşeyle katıldı. Çocuklarla birlikte alkış tutan ve ritim tutarak neşeli oyunlar oynayan Melisa Döngel çevredeki tatilcilerin de büyük sempatisini kazandı. Güzel oyuncunun çocuklarla kurduğu bu samimi ve sıcak diyalog tatil beldesine renk kattı.

Şezlongunda Arkadaşlarıyla Sohbet Etti

Deniz keyfinin ardından iskelede kısa bir mola veren ünlü isim arkadaş grubuyla derin bir sohbete daldı. Kız kardeşi ve dostlarıyla bol bol kahkaha atan oyuncu ardından güneşlenmek üzere kendi şezlonguna doğru geçti. Düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle tüm bakışları üzerine toplayan Melisa Döngel gün boyu bronzlaşmayı sürdürdü. Yoğun iş temposu öncesinde enerji depolayan ekranların popüler yüzü, arkadaşlarıyla akşam saatlerine kadar sahilde kaldı. Ünlü oyuncunun Bodrum tatiline bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Benzer Haberler
Sevdan Bir Ateş Dizisinin Çekimleri Başladı: Murat Ünalmış ve Özge Özacar Başrolde! Sevdan Bir Ateş Dizisinin Çekimleri Başladı: Murat Ünalmış ve Özge Özacar Başrolde!
Sibel Can Harbiye Açıkhava’da Sürprizlerle Dolu Unutulmaz Bir Geceye İmza Attı Sibel Can Harbiye Açıkhava’da Sürprizlerle Dolu Unutulmaz Bir Geceye İmza Attı
Ata Demirer ve Erkan Can'dan Tekne Pozu! Samimi Kareler Sosyal Medyayı Salladı! Ata Demirer ve Erkan Can'dan Tekne Pozu! Samimi Kareler Sosyal Medyayı Salladı!
Bülent Ersoy'un Otelleri Ayağa Kaldıran Uğursuzluk Takıntısı! Bülent Ersoy'un Otelleri Ayağa Kaldıran Uğursuzluk Takıntısı!
Berkay 7 Yıl Aradan Sonra Yeni Albümü Kavi İle Dönüyor Berkay 7 Yıl Aradan Sonra Yeni Albümü Kavi İle Dönüyor
Gupse Özay'dan Yeni Albüm İtirafı: Gupse Özay'dan Yeni Albüm İtirafı: "Meğer İçimde Şarkıcı Varmış"
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!
  • 20-07-2026 13:45

Kanal D'nin Sevilen Dizisi Daha 17 Yüksek Gerilimli Bölümüyle Ekranları Salladı!

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!
  • 20-07-2026 10:15

Gamze Erçel'den Eşi Caner Yıldırım'a Karnı Burnunda Stil Pozları!

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!
  • 20-07-2026 09:04

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Çiftinden Sezonun En Tatlı Mavi Yolculuğu!