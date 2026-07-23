Doğum Gününde Alkışlanacak Hareket! Aslı Turanlı'dan "Hediyeniz LÖSEV'e Olsun" Çağrısı!

Aslı Turanlı doğum gününde hediye yerine LÖSEV'e bağış yapılmasını istedi. Bebek'te görüntülenen oyuncu aşk sorularına "Şu an iş odaklıyım" dedi.

Doğum Gününde Alkışlanacak Hareket! Aslı Turanlı'dan
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 11:35

Ekranların ve magazin dünyasının sempatik isimlerinden güzel oyuncu Aslı Turanlı yeni yaşını kutlarken örnek bir sosyal sorumluluk adımına imza attı. Doğum günü vesilesiyle farkındalık yaratmak isteyen ünlü isim hediyeler yerine ihtiyaç sahibi çocuklara destek olunması çağrısında bulunarak takdir topladı.

İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te objektiflere takılan neşeli oyuncu hem doğum günü kampanyası hem de özel hayatı hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bana Hediye Göndermeyin LÖSEV'e Bağış Yapın

Doğum günü için başlattığı anlamlı sosyal sorumluluk projesine değinen Aslı Turanlı hediye kabul etmek yerine çocukların yüzünü güldürmeyi hedeflediğini şu sözlerle dile getirdi.

LÖSEV'e Destek Çağrısı

"Çocuklar için başlattığımız bir kampanya bu. Bana doğum günü hediyesi göndermenizi istemiyorum bunun yerine LÖSEV'e bağış yaparsanız beni çok daha mutlu edersiniz" diyerek sevenlerini ve takipçilerini çocuklara umut olmaya davet etti.

Seda Sayan'ın Dediği Gibi Work Work Work

Bebek sokaklarındaki yürüyüşü sırasında gazetecilerin özel hayatına dair yönelttiği "Aşk var mı?" sorularını ise gülerek geçiştiren güzel oyuncu "Seda Sayan'ın da dediği gibi şu anda hayatımda sadece work, work, work (iş, iş, iş) var" diyerek tamamen kariyerine ve yeni projelerine odaklandığını vurguladı.

Yeni yaşını iyilikle karşılayan ve örnek tavrıyla takipçilerinin gönlünü bir kez daha fetheden Aslı Turanlı neşeli ve enerjik halleriyle Bebek sokaklarında tüm dikkatleri üzerine çekti.

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