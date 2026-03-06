Pop Savaşları! Burcu Güneş ve İrem Derici'nin Demet Akalın Kavgası: "Dallamaya Bak, Hırsından Kabız Olursun!"

Türk pop müziğinde sular durulmuyor! Burcu Güneş'in Demet Akalın için yaptığı "Kalite olarak kendime yakın görmüyorum" açıklamasıyla başlayan tartışma, İrem Derici'nin dahil olmasıyla tam bir söz düellosuna dönüştü. Karşılıklı ağır ithamların havada uçuştuğu kavgada "saygı duruşu" ve "dallama" ifadeleri şok etkisi yarattı.

Burcu Güneş'ten "Önünü İlikle" Çıkışı

Demet Akalın’a destek veren İrem Derici’nin "Sus ayol" yorumuna Burcu Güneş'ten çok sert bir yanıt geldi. Güneş, Derici’yi "magazin gülü" olarak nitelendirerek adeta üstten baktı:

"Magazin gülü İrem Derici; adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Sen ergen depresyonlarındayken ben dünyanın en büyük müzisyenleriyle albüm kaydediyordum. Sen müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten devam et, orası sizin bölgeniz."

İrem Derici’den "Kakalak"lı Yanıt: "Hırsından Kabız Olursun!"

Lafını sakınmamasıyla bilinen İrem Derici, Burcu Güneş'in bu çıkışına "bir düğme daha açıyorum" diyerek fitili ateşledi. Derici, Güneş’i "yerinde saymakla" suçlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kız sana n’oldu? O bölgeye girmek için yırtıldın. Quincy Jones’la albüm kaydetti sanki... Dallamaya bak ya! Kes sesini otur ya da 3 öğün sana haddini bildiririm, hırsından kabız olursun. Kakalak seni!"

Kim Kimin Yanında?

Tartışma sadece bu iki isimle sınırlı kalmadı. Demet Akalın'a destek veren diğer isimler de Burcu Güneş'in hedefindeydi: