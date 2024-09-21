Pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı, söz yazarı ve yönetmen Metin Arolat, 52 yaşında hayatını kaybetti. 90’lar pop müziğinin kült isimlerinden biri olarak bilinen Arolat, İstanbul-Kozyatağı’nda bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.

Pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Metin Arolat hayatını kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2024 10:20

 

Olay, Arolat’ın sahne performansı sırasında gerçekleşti. Şarkı söylemeye başladıktan yaklaşık 20 dakika sonra, bir anda rahatsızlanan sanatçı, sahneden ayrıldı ve kısa bir süre sonra geri dönerek şarkısına devam etti. Ancak, aniden yere düşmesiyle birlikte mekanda bulunan bir hemşire hemen müdahale ederek kalp masajı yaptı. Arolat, acil olarak hastaneye kaldırıldı; fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metin Arolat’ın vefatı, müzik dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Sanatçının hayranları ve meslektaşları, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşarak, Arolat’ın a

Arolat’ın yakın dostu Demet Sağıroğlu, hastane önünde açıklama yaptı.

Sağıroğlu, “Çok yakın arkadaşımdı. Gülerek gitti ama, menajeri öyle dedi. Menajeriyle güle oynaya işe gelmişler. Çok neşeyliymiş. Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra kötü olmuş. Arka tarafa gitmiş, gömleğini çıkarmış. ‘Kolum uyuşuyor’ demiş. ‘Tamam çok iyiyim ben’ demiş, tekrar sahneye çıkmış. Sonra sahnede yere yığılmış. Orada hemşire varmış. Yan yatırmış, hemen ambulans çağırmışlar. Gelene kadar kalbi durmuş, ambulansta tekrar çalışmış. Sonra yolda kalbi durmuş, burada çalıştıramamışlar kalbini. Güzel bir yere gittiğini düşünüyorum, Metin’ciğim güle güle gitmiş çünkü her zamanki gibi” dedi.

nısını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

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