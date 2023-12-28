'Plan yapmaktan hoşlanmıyorum' dedi, Alina Boz'a öyle bir sürpriz hazırladı ki... İşte Umut Evirgen'in romantik sürprizi...

Oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Çiçeği burnunda çift, "İşle ilgili bir randevumuz var, ona gidiyoruz. Bildiğiniz gibi ağır bir grip geçirdik, evdeydik, bu yüzden işler aksadı, ancak şimdi çok şükür sağlığımız yerinde" şeklinde konuştu.

Alina Boz, "Benim için güzel bir yıl oldu. Yılbaşı için tatil planımız yok, ancak Ocak ayı içinde bir yurtdışı planımız var" dedi.





İşte Umut Evirgen'in Alina Boz'a romantik sürprizi...



Plan yapmaktan hoşlanmayan ve sürprizleri seven Umut Evirgen, "Alina'ya son yaptığım sürpriz, bu sabah uyanır uyanmaz onu muhteşem bir resim sergisine götürmekti" açıklamasını yaptı.

"Kamera önünde olmak bana uygun değil"



Mekanları güvendiği birine bıraktıktan sonra tamamen yönetmenliğe odaklanmak isteyen Umut Evirgen, "Ana akım ya da dijital bir dizi projesi yapmak istiyorum. Hatta şu anda üzerinde çalışıyorum ve mayıs ayına kadar detaylar netleşecek. Oyunculuk konusunda yeteneklerim yok, bu alanda hiçbir şey yapamam. Kamera önünde olmak bana uygun değil" şeklinde samimi açıklamalarda bulundu.