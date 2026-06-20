Plajda Manifest Zamanı! Şarkıcı Mina Solak'ın Bikinili Pozları Nefes Kesti!

Sosyal medyanın popüler ismi şarkıcı Mina Solak tatil sezonunu açtı.

Plajda Manifest Zamanı! Şarkıcı Mina Solak'ın Bikinili Pozları Nefes Kesti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2026 17:24

Sosyal medyada yaptığı eğlenceli paylaşımlar dillerden düşmeyen şarkıları ve kendine has tarzıyla tanınan ünlü popçu Mina Solak yoğun geçen sahne ve stüdyo çalışmalarının ardından soluğu tatilde aldı. Dijital dünyada Manifest kızı lakabıyla anılan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan güzel şarkıcı tatil beldesinden paylaştığı iddialı karelerle adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.

Manifest kızı Mina Solak tatil paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının bikinili karelerine beğeni yağdı.

Fit Vücuduyla Plajda Göz Kamaştırdı

Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü şarkıcı plaj şıklığı ve kusursuz fiziğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı. Renkli bikini tercihleri ve doğal güzelliğiyle objektif karşısına geçen Mina Solak'ın yaz enerjisi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Takipçilerinden Manifest Yorumları Yağdı

Güzel popçunun Instagram hesabından peş peşe yayınladığı bikinili fotoğraflar yüklenir yüklenmez adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Solak'ın hayranları ve sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının meşhur lakabına gönderme yaparak fotoğrafların altına; "Bu yazın manifesti resmen yazılmış", "Kusursuz fizik harika enerji", "Mina Solak plajların enerjisini yükseltti" şeklinde binlerce övgü dolu mesaj bıraktı. Tatiline tam gaz devam eden genç yıldızın önümüzdeki günlerde de iddialı paylaşımlarına devam etmesi bekleniyor.

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