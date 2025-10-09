‘Pırıl: Saklı Robotlar’ın Fragmanı Yayınlandı!

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi Pırıl’ın beyazperdeye dönmeye hazırlandığı yeni filmi Pırıl: Saklı Robotlar’ın fragmanı yayınlandı.

Yayın Tarihi : 09-10-2025 13:37

Bu kez matematiğin sadece sayılardan ibaret olmadığını, düşüncenin ve problem çözmenin de matematik olduğunu sevenlerine anlatacak olan film, 29 Ekim’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

İlk filmiyle gişede büyük bir başarı yakalayarak kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Pırıl, yeni filmiyle matematiği eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa dönüştürmeye hazırlanıyor.

Tarihten Geleceğe Uzanan Matematik Macerası

Pırıl ve arkadaşları bu kez kendilerini bambaşka bir maceranın içinde bulur. Robotların ardındaki sırrı çözmek ve yapay zekanın tehlikeli planlarını durdurmak için matematiğin altın çağlarına uzanan heyecan dolu bir yolculuğa çıkarlar. Antik Mısır’dan Antik Yunan’a, İslam Uygarlığı’na kadar uzanan bu macerada kahramanlarımız, Efes’ten Bağdat’taki Bilgelik Evi’ne, İskenderiye Kütüphanesi’ne kadar birçok tarihi mekanda ipuçlarını birleştirerek gizemi çözmeye çalışır.

Hikaye, matematik işlemlerini herkesin yerine yapan ‘Algo-Plus’ gözlüklerinin piyasaya sürülmesiyle başlıyor. Kısa sürede büyük ilgi gören bu teknoloji sayesinde insanlar, artık matematik öğrenmeye ihtiyaç duymadığını düşünür. Ancak bu gözlüklerin göründüğü kadar masum olmadığı çok geçmeden anlaşılır. 

 

‘Pırıl: Saklı Robotlar’, 29 Ekim’de sinemalarda! 

