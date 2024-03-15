Pınar Survivor'dan elendi, Sema halay çekti

Survivor 2024 sezonunda yaşanan olaylar izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Sema Aydemir, Pınar Saka'ya fiziksel temas nedeniyle diskalifiye edilmişti. Ancak, Pınar Saka'nın elenmesiyle birlikte ortaya çıkan bir görüntü izleyicileri şaşkına çevirdi.

Pınar Saka'nın elenmesinin ardından Sema Aydemir, Pınar'ın ayrılmasını kutlamak amacıyla halay çekti. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok tartışmaya neden oldu. Sema'nın, rakibiyle yaşadığı gerginlik sonrası diskalifiye edilmesine rağmen elenmiş rakibinin ayrılığını kutlaması, izleyiciler arasında farklı yorumlara yol açtı.