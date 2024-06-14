Pınar Deniz'in 'Yargı' sonrası tatil planı: "Uzun süre dinleneceğim"

Pınar Deniz, “Uzun süre tatil yapacağım ve dinleneceğim. Dönüşte yeni projelere bakacağım” dedi.

Pınar Deniz'in 'Yargı' sonrası tatil planı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2024 14:22

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Başrolünde yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi ‘Yargı’nın final yapmasının ardından kendisine tatil rotası çizen Deniz, “Uzun süre tatil yapacağım ve dinleneceğim. Dönüşte yeni projelere bakacağım” dedi.

AVM'de şık tarzıyla dikkat çeken Pınar Deniz, yanına gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Hayranlarına karşı her zaman sıcak ve samimi tavrıyla bilinen Deniz, tatil sonrası yeni projelerde yer almayı planladığını belirterek sevenlerine müjde verdi.

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