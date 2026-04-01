Pınar Deniz’in Annelik Notu: "Yavrum Bugün Bir Yaşına Girdi."

Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, evliliklerinin ilk yılını geride bırakırken ebeveynlik heyecanını da dorukta yaşıyor. 17 Eylül 2024’te Roma’da dünyaevine giren ve geçtiğimiz nisan ayında ilk bebeklerini kucağına alan ünlü çiftin oğulları Fikret Hakan, bugün 1 yaşına bastı.

"Bir Bakmışsın Büyümüş..."

Taze anne Pınar Deniz, oğlunun ilk doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygu yüklü bir paylaşımla kutladı. 32 yaşındaki güzel oyuncu, Fikret Hakan ile çekilen eski bir karesini takipçilerinin beğenisine sunarken, zamanın ne kadar hızlı geçtiğine dair şu notu düştü:

"Bu fotoğraf bilmem kaçıncı ayından… 'Bir bakmışsın büyümüş' derlerdi, gerçekten de öyleymiş. Yavrum bugün bir yaşına girdi."

Roma'da Başlayan Masal, Fikret Hakan'la Taçlandı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz yıl Roma’da gerçekleştirdikleri sade ve şık düğün törenleriyle uzun süre konuşulmuştu. Evliliklerinin üzerinden henüz bir yıl geçmeden oğulları Fikret Hakan'ı kucaklarına alan ikili, sosyal medyada paylaştıkları aile pozlarıyla hayranlarından büyük ilgi görüyor. Küçük Fikret Hakan’ın 1. yaş günü paylaşımı da kısa sürede binlerce beğeni ve "İyi ki doğdun" yorumuyla doldu taştı.