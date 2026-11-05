Merakla Beklenen Sevdiğim İnsanlar Filminin Kadrosu Tamamlandı: İşte Sete Çıkacak Dev Kadro!

Sinema dünyasının merakla beklediği yönetmen koltuğunda Doğuş Algün'ün oturduğu ve yapımcılığını Doğuş Algün ile Burak Kaplan'ın üstlendiği Sevdiğim İnsanlar sinema filminin cast çalışmaları nihayet tamamlandı. Kasım ayı ortasında İzmir'in Kemalpaşa ilçesi ve çevresinde sete çıkmaya hazırlanan iddialı yapım zengin ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sinema sezonunun en çok konuşulan projeleri arasına adını yazdırdı.

Harika Uygur İmzalı Cast Çalışmalarına Güçlü Takviyeler

Ünlü cast direktörü Harika Uygur'un yürüttüğü titiz ve uzun soluklu sürecin ardından filmin ekibine birbirinden değerli ve başarılı yeni isimler dahil oldu. Sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Erdem Akakçe son dönemin dikkat çeken başarılı oyuncusu Cem Zeynel Kılıç, Deniz Tekeroğlu, Tuğba Daştan ve Mert Karabulut Sevdiğim İnsanlar filminin kadrosuna katılan yeni isimler olarak öne çıktı.

Yıldız Yağdıran Kadroda Kimler Var?

Daha önce açıklanan ve sinemaseverlerde büyük heyecan yaratan ana kadrosuyla göz kamaştıran yapımın başrollerini, Türk sinemasının yıldız ismi Serenay Sarıkaya ile usta Rumen aktör Vlad Ivanov paylaşıyor.

İkiliye eşlik eden kadroda ise Serkan Keskin, Menderes Samancılar, Lale Mansur, Münir Can Cindoruk, Özlem Öçalmaz ve Rahimcan Kapkap gibi Türk sinema ve tiyatrosunun güçlü ve ödüllü isimleri yer alıyor.

Hazırlık sürecinde artık son aşamaya gelen ve Kasım ortasında İzmir'de motor demeye hazırlanan Sevdiğim İnsanlar hem uluslararası oyuncu kadrosu hem de iddialı hikâyesiyle vizyona girdiği dönemde sinema salonlarında fırtına estirmeye hazırlanıyor.