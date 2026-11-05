Killa Hakan’ın Sağlık Durumu Nasıl? Vücudundaki Karbondioksiti Atamadığı Açıklandı

Türk rap müziğinin efsane isimlerinden Killa Hakan mahlasıyla tanınan Hakan Durmuş akciğerleriyle ilgili nükseden ciddi bir rahatsızlık nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. 53 yaşındaki sanatçının sağlık durumu rap camiasında ve hayran kitlesinde büyük bir endişe yaratırken sevenleri usta isimden gelecek güzel haberleri bekliyor.

Vücudundaki Karbondioksiti Atamıyor

Alınan son bilgilere göre; daha önce de sağlık sorunlarıyla mücadele eden Killa Hakan'ın vücudundaki karbondioksiti yeterince dışarı atamadığı açıklandı. Doktorların titizlikle yürüttüğü tedavi sürecinde sanatçının durumunun ilk hastaneye kaldırıldığı ana göre iyiye gittiği ancak henüz uyandırılmadığı ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu ifade edildi.

Rap Dünyasından Hastaneye Ziyaret Akını

Türk rap müziğine yıllarca büyük katkılar sağlayan ve hayatını "Duvarın Ötesinde Killa Hakan" adıyla beyazperdeye taşımaya hazırlanan usta ismin rahatsızlığı sanat dünyasını yasa boğdu.

Haberin duyulmasının ardından rap camiasının önde gelen isimleri hastaneye akın etti. Ceza, Yener Çevik, Summer Cem, Eko Fresh ve Ayaz Kaplı hastaneyi ziyaret ederek Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve ailesine destek mesajlarını iletti. Sosyal medyada da binlerce hayranı sanatçı için "Geçmiş olsun" etiketleriyle destek mesajları paylaştı.

Killa Hakan'ın bir an önce sağlığına kavuşması ve sevenleriyle yeniden buluşması dileğiyle gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.