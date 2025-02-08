Pınar Deniz’den karnı burnunda yeni poz!

Oğlunu kucağına almasına sayılı günler kalan Pınar Deniz’den yeni poz!

Pınar Deniz’den karnı burnunda yeni poz!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-02-2025 17:14

Anne olmaya hazırlanan başarılı oyuncu Pınar Deniz, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor! Hamileliğinin son dönemini yaşayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla büyük ilgi gördü.

Doğallığı ve zarif tarzıyla dikkat çeken Deniz, büyüyen karnıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşarak “Sabırsızlıkla bekliyoruz” notunu düştü. Paylaşımı kısa sürede beğeni ve tebrik mesajlarıyla dolup taşarken, hayranları “Harika görünüyorsun!”, “Minik prens için geri sayım başladı” gibi yorumlarla mutluluğunu paylaştı.

Pınar Deniz ve eşi, oğullarını sağlıkla kucaklarına almak için heyecanla beklerken, ünlü oyuncu annelik yolculuğundaki bu özel anlarını sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

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