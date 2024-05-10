Pınar Deniz'den Kaan Urgancıoğlu ile güldüren paylaşım

Kanal D'nin Pazar akşamları yayınlanan popüler dizisi Yargı'nın başrollerini paylaşan Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, izleyicilere güldüren bir paylaşım yaptı. Dizinin büyük finaline yaklaşırken, Urgancıoğlu'nun canlandırdığı 'Savcı Ilgaz' karakterinin yeni yaşını kutlayan Deniz'in gönderisi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Pınar Deniz'den Kaan Urgancıoğlu ile güldüren paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-05-2024 18:52

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından Yargı dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile esprili bir paylaşım yaparak herkesi güldürdü. Deniz, paylaştığı fotoğrafı yaşlandırma efektiyle düzenleyerek, hala partner olduklarını vurguladı.

Pınar Deniz'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yargı dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile yaşlandırma efekti yapılmış bir fotoğraf yer aldı. Deniz, fotoğrafın altına eklediği "Hala partneriz" notuyla esprili bir şekilde ikilinin bir araya geldiği dizideki partnerliklerini hatırlattı ve takipçilerini gülümsetti.

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