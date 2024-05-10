Pınar Deniz'den Kaan Urgancıoğlu ile güldüren paylaşım

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabından Yargı dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile esprili bir paylaşım yaparak herkesi güldürdü. Deniz, paylaştığı fotoğrafı yaşlandırma efektiyle düzenleyerek, hala partner olduklarını vurguladı.

Pınar Deniz'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yargı dizisindeki partneri Kaan Urgancıoğlu ile yaşlandırma efekti yapılmış bir fotoğraf yer aldı. Deniz, fotoğrafın altına eklediği "Hala partneriz" notuyla esprili bir şekilde ikilinin bir araya geldiği dizideki partnerliklerini hatırlattı ve takipçilerini gülümsetti.

