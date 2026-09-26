Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Oğlu Fiko Kocaman Oldu: Babasıyla Son Karesi İç Isıttı!

Ekranların sevilen ve örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım mutlu evliliklerini oğulları Fikret Hakan ile taçlandırmıştı. Magazin dünyasının ilgiyle takip ettiği ünlü çiftin minik oğulları Fiko son fotoğrafıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Babasıyla birlikte market alışverişine çıkan Fiko'nun büyümüş halleri hayranlarını adeta gülümsetti.

Roma'da Başlayan Masalsı Aşk Üç Kişilik Aileyle Taçlandı

2022 yılında başlayan ilişkilerini her daim gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti magazin kulislerinin en beğenilen ikililerinden biri olmayı sürdürüyor. İlişkilerini nikah masasına taşımaya karar veren ünlü çift 17 Eylül 2024 tarihinde Roma'da gerçekleştirdikleri sade ve romantik bir nikahla hayatlarını birleştirmişti.

Bu mutlu evliliğin ardından bebek müjdesiyle sevenlerini bir kez daha sevindiren ikili oğulları Fikret Hakan'ı Nisan 2025'te kucaklarına almıştı. Hayranlarının sevgiyle Fiko lakabını taktığı minik bebek kısa sürede magazin gündeminin neşe kaynağı haline geldi.

Markette Babasıyla Verilen Kare Kalpleri Erititi

İlk günlerini bebek arabasında hatırladığımız minik Fiko şimdilerde adeta kocaman bir çocuk oldu. Son olarak babası Kaan Yıldırım ile birlikte market alışverişine çıkan Fikret Hakan'ın o halleri kameralara yansıdı. Kaan Yıldırım'ın alışveriş arabasına doğru eğilerek oğluyla neşeyle ilgilendiği Fiko'nun ise arabanın içerisinden etrafı meraklı gözlerle incelediği o samimi kare sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Zamanın ne kadar çabuk geçtiğini gözler önüne seren bu tatlı baba-oğul pozu hem Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın hayranlarından hem de takipçilerinden binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumları aldı. Mutlu aile tablosuyla örnek olan ünlü çift çocuklarının büyüme anlarını nadir de olsa sevenleriyle paylaşarak büyük ilgi görmeye devam ediyor.