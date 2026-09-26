İki Kardeşi Yan Yana Görenler Şaşırdı: Murat Boz'un Abisi Ali Boz Ortaya Çıktı!

Murat Boz gözlerden uzak yaşayan abisi Ali Boz ile çekildiği son fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İki kardeşin benzerliği sosyal medyayı salladı.

İki Kardeşi Yan Yana Görenler Şaşırdı: Murat Boz'un Abisi Ali Boz Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 15:16

Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz başarılı sahne performansları ve projelerinin yanı sıra zaman zaman yaptığı aile paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı gözlerden uzak bir yaşam süren ve kariyerinde her daim yanında olan abisi Ali Boz ile birlikte çekildiği son fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İki kardeşin şaşırtıcı benzerliği kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Siyah-Beyaz Kalpli Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı

Müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Murat Boz hayranlarının pek alışık olmadığı bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Abisi Ali Boz ile yan yana neşeyle poz verdiği fotoğrafı paylaşan ünlü şarkıcı gönderisine uzun sözler yazmak yerine siyah ve beyaz kalp emojileri eklemeyi tercih etti. İki kardeşin samimi ve yakın halleri fotoğrafın karesine de açıkça yansıdı.

Ali Boz Kimdir, Ne İş Yapıyor?

Murat Boz'un hayranlarının yakından tanıdığı ancak geniş kitlelerin son paylaşımla birlikte yeniden merak ettiği Ali Boz aslında sanat ve iş dünyasına yabancı bir isim değil. Uzun yıllardır kardeşi Murat Boz'un tüm müzikal çalışmalarında proje yönetiminde ve menajerlik süreçlerinde en büyük destekçisi olarak arkasında duran Ali Boz kardeşinin kariyer yolculuğunda kilit rol oynuyor.

Yalnızca müzik ve menajerlik dünyasındaki faaliyetleriyle değil edebi yönüyle de tanınan Ali Boz daha önce Büyük Resim adlı çalışmasının yanı sıra ses getiren Validebağ Köşkü romanını da kaleme almıştı. Ünlü şarkıcının arkasındaki gizli güç olan Ali Boz zaman zaman katıldığı özel davetler ve tanıtımlarla da objektiflere yansıyor.

Benzerlikleri Dikkat Çekti

Murat Boz'un siyah ceketiyle, abisi Ali Boz'un ise siyah üstüyle yer aldığı karede, ikilinin yüz hatlarındaki benzersiz benzerlik gözlerden kaçmadı. İki kardeşi ilk kez bu kadar net yan yana gören takipçiler sosyal medyada "Kardeş değil sanki ikizler", "Benzerlikleri şoke edici" ve "Yıllara meydan okuyan genler" şeklinde yüzlerce yorum yaptı. Sosyal medyada hızla yayılan bu aile pozu kısa sürede binlerce beğeni topladı.

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