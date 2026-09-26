Halit Özgür Sarı, Neslihan Atagül'ün Partneri Oldu: Kaderin Cilvesi Geliyor!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve anne olduktan sonra gelen projeleri titizlikle değerlendiren başarılı oyuncu Neslihan Atagül merakla beklenen dönüşünü Kaderin Cilvesi dizisiyle yapıyor. Ay Yapım imzalı yeni projede güzel oyuncunun başrol partneri son dönemin parlayan yıldızlarından Halit Özgür Sarı oldu.

Peri ile Adem'in Etkileyici Hikâyesi Ekranlara Geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre hazırlıkları tüm hızıyla devam eden ve kanalı henüz netleşmeyen Kaderin Cilvesi dizisi şimdiden sinema ve dizi kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Dram ve güçlü karakter odaklı yapısıyla dikkat çekecek olan dizide, Neslihan Atagül bir pavyon dansçısı olan Peri karakterine hayat verecek. Halit Özgür Sarı ise mahalleye ve hayatın zorluklarına sıkı sıkıya tutunan bir taksici olan Adem karakterini canlandıracak.

"Çok Saygıdeğer Bir İş Var Önümde"

Geçtiğimiz ay başında verdiği bir röportajda yeni projesinin sinyallerini veren Halit Özgür Sarı "Çok iyi bir senaryo ve kadroya sahip çok saygıdeğer bir iş var önümde..." diyerek duyduğu heyecanı dile getirmişti. Türk televizyon dünyasının sevilen iki başarılı ismini bir araya getiren Kaderin Cilvesi şimdiden izleyicilerin ve hayran kitlesinin en çok merak ettiği yapımlar arasına adını yazdırdı.