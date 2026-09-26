Arzu Sabancı'nın Hesabındaki "Ekmek ve Çayla Büyüdük" Paylaşımı Dikkat Çekti

Cemiyet hayatının ünlü ismi Arzu Sabancı eski ve yeni kuşakların çocuk büyütme alışkanlıklarını karşılaştıran "ekmek ve çay" videosunu sosyal medyasında paylaştı.

Arzu Sabancı'nın Hesabındaki
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 15:50

Cemiyet hayatının önde gelen ve her adımıyla magazin gündeminde yankı uyandıran isimlerinden Arzu Sabancı sosyal medya hesabından yaptığı son hamleyle yine adından söz ettirdi. Aktif olarak kullandığı hesabında eski ile yeni kuşakların çocuk büyütme alışkanlıklarını karşılaştıran esprili bir videoyu repostlayan Sabancı'nın bu paylaşımı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

"6 Çocuk Büyüttüm Sizin Kadar Zorlanmadım"

Sosyal medyada hızla yayılan ve geniş bir kesimin gülümseyerek takip ettiği akımı takipçileriyle buluşturan Arzu Sabancı'nın paylaştığı videoda yer alan ifadeler izleyenleri hem düşündürdü hem de güldürdü. Görüntülerde yer alan "6 çocuk büyüttüm sizin kadar zorlanmadım diyen teyzenin ek gıda menüsü" notu ve özellikle yeni nesil ebeveynlerin bebek beslenmesinde vazgeçilmezi haline gelen organik ürünlere yapılan göndermeler dikkat çekti.

Eski Kuşak ile Yeni Kuşak Arasındaki Fark Gündem Oldu

 

Paylaşımda yer alan "Ekmek çay ile büyümüş bizlerin avokado muz ile büyüyen çocukları oldu" sözleri sosyal medyada ebeveynler arasında sıkça tartışılan çocuk besleme alışkanlıklarını eğlenceli bir dille gözler önüne serdi. Cemiyet hayatının tanınan isminin bu nostaljik ve esprili videoyu sayfasında paylaşması kısa sürede takipçilerinden ve sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

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