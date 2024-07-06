Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü çift önceki gün teknede görüntülendi. Evlilik hazırlığı yapan ikilinin görüntüleri oldukça ses getirdi. İşte detaylar...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2024 19:34

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve bu yaz nikâh masasına oturmaları beklenen oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde objektiflere yansıdı.

Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, romantik anlarıyla dikkat çekti. Pınar Deniz teknede güneşlenirken, Kaan Yıldırım zodyak botun önünde köpeğiyle eğlenceli anlar yaşadı.

Tekneye dönüş vakti geldiğinde, Pınar Deniz sevgilisi ve köpeklerini suya girdikleri anlarda görüntüledi. Sonrasında çift, teknenin ön bölümünde birlikte güneşlendi. Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz’i defalarca öperken, Deniz’in kendisine kitap okuduğu anları da dikkatle dinledi.

Romantik ve neşeli halleriyle dikkat çeken çift, Bodrum tatillerinin tadını doyasıya çıkarıyor.

Haberin Galerisi : Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

1Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum TatiliYaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve bu yaz nikâh masasına oturmaları beklenen oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde objektiflere yansıdı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, romantik anlarıyla dikkat çekti. Pınar Deniz teknede güneşlenirken, Kaan Yıldırım zodyak botun önünde köpeğiyle eğlenceli anlar yaşadı. Tekneye dönüş vakti geldiğinde, Pınar Deniz sevgilisi ve köpeklerini suya girdikleri anlarda görüntüledi. Sonrasında çift, teknenin ön bölümünde birlikte güneşlendi. Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz’i defalarca öperken, Deniz’in kendisine kitap okuduğu anları da dikkatle dinledi. Romantik ve neşeli halleriyle dikkat çeken çift, Bodrum tatillerinin tadını doyasıya çıkarıyor.

2Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

3Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

4Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

5Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

6Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

7Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

8Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

9Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

10Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

11Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

12Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

13Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

14Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

15Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

16Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

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