Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

1 Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve bu yaz nikâh masasına oturmaları beklenen oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, Çökertme Koyu'na demirledikleri teknelerinde objektiflere yansıdı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, romantik anlarıyla dikkat çekti. Pınar Deniz teknede güneşlenirken, Kaan Yıldırım zodyak botun önünde köpeğiyle eğlenceli anlar yaşadı. Tekneye dönüş vakti geldiğinde, Pınar Deniz sevgilisi ve köpeklerini suya girdikleri anlarda görüntüledi. Sonrasında çift, teknenin ön bölümünde birlikte güneşlendi. Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz’i defalarca öperken, Deniz’in kendisine kitap okuduğu anları da dikkatle dinledi. Romantik ve neşeli halleriyle dikkat çeken çift, Bodrum tatillerinin tadını doyasıya çıkarıyor.