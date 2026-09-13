Pınar Deniz Şapkacı Kadınlar'la Ekranlara Geri Dönüyor

Ekranların sevilen oyuncusu Pınar Deniz televizyon izleyicisiyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Doğum sürecinin ardından setlere usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın imzasını taşıyan Yorgun Güneş filmiyle dönen ünlü oyuncu ana akım televizyon dünyasına da iddialı bir yapımla adım atıyor. Oyuncu O3 Medya’nın NOW için hazırladığı Şapkacı Kadınlar dizisinin başrolü için yapım ekibiyle el sıkıştı.

İki Yıl Sonra Gelen İkinci İmza

Projenin başarılı oyuncu için geçmişe dayanan özel bir serüveni bulunuyor. Yapım şirketi Şapkacı Kadınlar dizisinin başrolünü ilk olarak iki yıl önce Deniz'e götürmüştü. Ancak o dönem bebek bekleyen ve anne olmaya hazırlanan yıldız oyuncu setlere ara vermek zorunda kaldığı için teklifi kabul edememişti. Projeyi rafa kaldırmayan ve doğru zamanı bekleyen yapımcılar iki yılın ardından oyuncunun kapısını yeniden çaldı. Senaryoyu ve rolün gücünü değerlendiren sanatçı bu kez sözleşmeyi imzalayarak televizyon ekranına dönüşünü resmileştirdi.

İzmir'den Doğan Bir Stil İkonu

Yeni yapımda Ayşe karakterine hayat verecek olan Pınar Deniz izleyicilerin karşısına derinlikli bir dönüşüm hikâyesiyle çıkacak. Usta kalem Necati Şahin’in yazdığı senaryo İzmir’in Milli Mücadele dönemindeki atmosferini merkezine alıyor. Olay örgüsü dönemin zorlu koşullarında var olma mücadelesi veren köylü bir kadının Şapka Devrimi ile birlikte kendi kaderine yön vermesini işliyor. Köyündeki sade yaşantısından sıyrılan Ayşe adımlarını büyüterek cemiyet hayatının stil ikonuna dönüşecek ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki toplumsal dönüşüme ayna tutacak.

Güçlü Prodüksiyon ve Usta Yönetmen

NOW ekranında yayınlanacak olan projenin yönetmen koltuğunda tecrübeli yönetmen Ömür Atay oturuyor. Çekim takvimi öncesinde hazırlıklarına hız veren O3 Medya dönemin ruhunu ekrana taşımak amacıyla kapsamlı bir dekor ve kostüm çalışması yürütüyor. İzmir'in kurtuluş dönemindeki mimari dokusunu ve toplumsal ruhunu yansıtacak olan yapım döneme özgü şapkaları ve kıyafet tasarımlarıyla zengin bir görsel dil vadediyor. Televizyon kulislerinde şimdiden merak uyandıran dizi iddialı prodüksiyonuyla yeni yayın döneminin en güçlü projeleri arasında gösteriliyor.