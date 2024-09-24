Pınar Deniz, Paris Moda Haftası'nda sahne aldı: Jane Fonda ile buluştu

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı. Yaklaşık 1.5 aylık hamile olan Deniz, beyaz elbisesiyle podyuma çıkarak göz kamaştırdı. Moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası'nda Cara Delevingne ve Jane Fonda gibi dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi.

Etkinlik öncesinde Polonyalı oyuncu Julia Wieniawa ve İngiliz oyuncu Simon Ashley ile de prova yapan Pınar Deniz, organizasyonda sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Özellikle sinemanın efsanevi ismi, iki Oscar ödüllü Jane Fonda ile sohbet etmesi, Deniz için etkinliğin en özel anlarından biri oldu.

Türkiye'de gelecek vaat eden yıldızlardan biri olarak gösterilen Pınar Deniz, Jane Fonda ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında “Seviyorum” notuyla paylaştı.