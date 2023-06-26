Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'a poz verdi!

Ünlü çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, tatillerine hız kesmeden devam ederek rotalarını Yunanistan'a çevirdi. Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın objektifine poz verdiği yeni karelerini "Yolculuk" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

29 yaşındaki güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede 150 bin beğeni aldı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, romantik bir tatil için Yunanistan'ı tercih etti. Tatillerinin keyfini çıkaran çift, bu mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaktan geri kalmıyor. Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın fotoğrafçılığını üstlenerek kendisini çektiği güncel kareleri "Yolculuk" notuyla paylaştı.

Fotoğraflarında Pınar Deniz, tatilin tadını çıkardığı gözlerden kaçmadı. Paylaşımları, takipçilerinden büyük ilgi gördü ve kısa sürede 150 bin beğeni alarak geniş bir beğeni kitlesiyle buluştu.