Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün hazırlıklarına başladı!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Yargı'nın popüler karakterlerinden biri olan Ceylin'i canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım'ın uzun süredir bir ilişkisi olduğu ve düğün hazırlıklarına başladığı ortaya çıktı. Yaz aylarında evlilik yolunda adım atan çift, gelinlik, damatlık ve ev eşyaları gibi detaylara odaklanmış durumda. İşte detaylar...

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım düğün hazırlıklarına başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2024 10:11

Kanal D'nin izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi "Yargı", sadece ekranlarda değil, set arkasında da büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor. Dizide Ceylin karakterine hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım'ın gerçek hayattaki aşkı, hayranlarını mutlu bir sürprizle karşıladı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, uzun süredir devam eden ilişkilerinde evlilik kararı aldı ve şimdi de mutluluklarına bir adım daha yaklaşıyorlar. Yaz aylarında dünya evine girecek olan çift, düğün hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Gelinlik, damatlık seçimleriyle başlayan süreç, şimdi ev alışverişiyle devam ediyor.

Setten kalan zamanlarda düğün ve ev için yapılacaklarla ilgilenen Deniz ve Yıldırım, aileleri ve yakın arkadaşlarının da desteğiyle keyifli bir hazırlık süreci yaşıyorlar. Çift, evlenecekleri ev için de birlikte alışveriş yapmaya başladı, her detayı özenle planlıyorlar.

Evlilik yolculuklarının heyecanını yaşayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yakın zamanda düğün yerini de belirleyecekler. Hayranları, bu mutlu haberi heyecanla bekliyor ve sevdikleri çiftin bir ömür boyu sürecek mutluluklarına şahit olacakları günü sabırsızlıkla bekliyorlar.

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