Pınar Altuğ'dan sosyal medya yorumlarına cevap: 'Eşim rahatsız değil!'

2008 yılında hayatlarını birleştiren ve bir çocukları bulunan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda 16. evlilik yıldönümlerini kutlamıştı. GQ etkinliğinde görüntülenen çiftin bir karesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bazı kullanıcılar, çiftin arasındaki yaş ve boy farkına dair yorum yapmaktan geri durmadı.

Bir kullanıcının “O değil de adamcağızı neden son videoda çocuk gibi azarlıyorsunuz?” sorusuna Pınar Altuğ, esprili bir şekilde “Kapıdan girerken kuyruğuma bastı” diyerek yanıt verdi. Bir başka kullanıcı ise Altuğ’un yüksek topuklu ayakkabı tercihini eleştirerek “Zaten uzunsunuz, neden bu kadar yüksek topuk giyiyorsunuz? Eşiniz kısa kalıyor” dedi. Altuğ, bu yoruma da net bir cevap vererek “Çünkü bence kısa topuk güzel bir şey değil. Ayrıca eşim de bu durumdan hiç rahatsız değil” ifadesini kullandı.

Sosyal medya eleştirilerine verdiği açık ve kendinden emin yanıtlarla dikkat çeken Pınar Altuğ, mutlu evliliği ve özgüveniyle takipçileri tarafından takdir ediliyor. Çift, eleştirilere rağmen sevgi dolu evlilikleriyle magazin dünyasında örnek çiftlerden biri olmaya devam ediyor.