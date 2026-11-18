Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la aşklarının ilk zamanlarına dair öyle bir anı paylaştı ki duyanlar şaşırdı! Yıllardır mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftin tanışma ve yakınlaşma hikâyesini anlatan ünlü oyuncu ilk öpüşmelerini tüm samimiyetiyle dile getirdi. Altuğ'un anlattıkları arasında özellikle soyunma odasında yaşanan o an dikkat çekti.

Ünlü oyuncu o gün hissettiklerini anlatırken eşinin kendisi için doğru kişi olduğunu nasıl anladığını da paylaştı.

Yağmur Atacan Soyunma Odasına Girdi!

Pınar Altuğ eşiyle yaşadığı ilk yakınlaşmayı anlatırken oldukça net ifadeler kullandı. Yağmur Atacan'ın soyunma odasına girerek kendisini öptüğünü söyleyen oyuncu o anın hafızasında hâlâ çok özel bir yeri olduğunu gösterdi.

Altuğ'un anlattığına göre Atacan soyunma odasına girip doğrudan dudaklarına yapıştı. İlk öpüşmelerinde yaşadığı duygular ise ona bu ilişkinin farklı olacağını düşündürdü. Ünlü oyuncu o anı hatırlarken yaşadığı heyecanı da gizlemedi.

"Yağmur'un Doğru İnsan Olduğunu O An Anladım"

İlk öpüşmelerinin kendisi için sıradan bir an olmadığını söyleyen Pınar Altuğ o sırada Yağmur Atacan'ın hayatındaki doğru kişi olduğunu hissettiğini anlattı.

Ünlü oyuncunun sözleri ise şöyle:"Benim soyunma odama dalıp dudaklarıma yapıştı. O an anladım ki Yağmur benim için doğru insan. O öpüşmeden duyduğum hazzı size burada anlatamam." Altuğ'un bu sözleri çiftin aşk hikâyesinin en özel anlarından birini yeniden gündeme taşıdı.

Aşklarının Başlangıcından Unutulmaz Bir Anı

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ilişkileri boyunca zaman zaman yaş farkları nedeniyle de konuşuldu. Ancak çift yıllardır birlikte sürdürdükleri evlilikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Altuğ'un bu samimi itirafı da ikilinin aşkının başlangıcına dair merak edilenlere küçük bir pencere açtı.