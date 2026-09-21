Uyuşturucu Soruşturmasında Şok Gelişme: Afra Saraçoğlu Havalimanında Gözaltına Alındı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturmaları magazin gündemini sarsmaya devam ediyor. Yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken aralarında tanınmış pek çok ismin yer aldığı operasyonlarda sular durulmuyor. Soruşturma çerçevesinde yurt dışında bulunan ve Fransa'dan döndüğü öğrenilen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları ve Gözaltı Listesi

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, eğitimi için Londra’ya gitti… Kızını havalimanında uğurlayan Altuğ, o anları “Yolun açık olsun güzel bebeğim” notuyla paylaştı. pic.twitter.com/Mn7kQCIFXI — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) September 21, 2026

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen ilk operasyonda aralarında Aras Bulut İynemli, şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Sayat Zurnacı, Yağız Sabuncuoğlu, Aytaç Kart, Muhammet Kahyaoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun'un bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alınmıştı.

'Uyuşturucu madde kullanma ve temini', özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve fuhuşa aracılık suçları kapsamında yürütülen ikinci soruşturmada ise Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa hakkında gözaltı talimatı verilmişti. Yapılan çalışmalar ve Melisa Şenolsun'un da yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı 21'e yükselmişti.

Adliyeye Sevkler ve Serbest Bırakılanlar

???? Afra Saraçoğlu Sağlık Kontrolünden Geçti



Uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışından dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan oyuncu Afra Saraçoğlu, sağlık kontrolünden geçirildi. pic.twitter.com/oPq6WkCRue — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 21, 2026

Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan isimlerden Sayat Zurnacı ile Aytaç Kart tutuklanırken; Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aras Bulut İynemli, Sefo, Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu gibi isimler işlemlerinin ardından serbest kalırken; Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süreleri uzatılmıştı. Yurt dışında olduğu için operasyon anında ulaşılamayan başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu'nun da Fransa dönüşünde havalimanında gözaltına alınmasıyla soruşturmadaki hareketlilik en üst seviyeye ulaştı.