Usta Oyuncu Ahu Sungur Kızılcık Şerbeti Dizisinin Kadrosunda!

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran Gold Film imzalı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı her cuma akşamı milyonları peşinden sürükleyen iddialı yapım kadrosuna katılan usta bir isimle magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz günlerde beşinci sezon açılışını muhteşem bir reyting grafiğiyle gerçekleştiren dizinin kadrosuna Türk televizyon ve tiyatrosunun sevilen yüzü Ahu Sungur dahil oldu. Birbirinden unutulmaz projelerdeki performanslarıyla hafızalara kazınan usta oyuncunun ekibe katılması dizi tutkunları arasında büyük bir heyecan yarattı.

Ayşin'in Annesi Rolüyle Geliyor

Kulislerden sızan sıcak bilgilere göre usta oyuncu Ahu Sungur Kızılcık Şerbeti'nde epey kilit ve dikkat çekici bir karakterle boy gösterecek. Sungur'un dizide Oya İloğulları'nın hayat verdiği Ayşin karakterinin annesi olarak seyirci karşısına çıkacağı öğrenildi.

Hikayeye taze bir soluk getirecek olan bu yeni karakterin dizideki mevcut dengeleri nasıl altüst edeceği ve hangi gizemli sırlar eşliğinde senaryoya dahil olacağı şimdiden büyük merak konusu. Güçlü kadrosu ve sarsıcı senaryosuyla adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti yeni sezonda da izleyicilere soluk kesen anlar yaşatmaya devam edecek gibi duruyor.