Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Çeşme'de yazın son günlerine veda

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Çeşme'de tatil yapıyor. Önceki gün ünlü çift magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalandı.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Çeşme'de yazın son günlerine veda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2024 10:24

Yaz aylarını genellikle Çeşme’de geçiren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, önceki gün Alaçatı’daki bir plajda objektiflere takıldı. Yanlarında bir arkadaşlarıyla denizin içinde koyu bir sohbete dalan çift, keyifli anlarıyla dikkat çekti.

Bitmeyen sohbetleriyle oldukça mutlu görünen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yazın son günlerinin tadını çıkarmaya kararlıydı. Atacan’ın aldığı kilolar nedeniyle deniz şortunun belinden düşmek üzere olması gözlerden kaçmadı ve plajda eğlenceli bir detay olarak yerini aldı.

Sohbetin ardından Yağmur Atacan kendini serin sulara bırakırken, Pınar Altuğ da eşini takip etti. Altuğ, sık sık yüzünü güneşe dönerek güneşlenmeyi ihmal etmedi. Çiftin Çeşme’deki huzurlu anları, yazın bitişine keyifli bir veda niteliğinde oldu.

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