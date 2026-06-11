Pınar Altuğ ve Seda Güven’den Anlaşılamayan Video Paylaşımı

Pınar Altuğ ile Seda Güven yine gündem olmayı başardı. İkili bu kez bir diziden ya da setten değil tamamen kendi aralarında çekip paylaştıkları eğlenceli bir video ile konuşuluyor. Spor yaptıkları sırada çektikleri o anlar sosyal medyaya düşünce kısa sürede viral oldu.

Videodaki O Sürpriz An

Aslında her şey normal bir spor rutini gibi başlıyor. İkili birlikte egzersiz yaparken bir anda verdikleri sıra dışı poz dikkat çekiyor. Öyle bir an ki videoyu izleyenler ilk başta ne olduğunu tam anlayamıyor. Hatta çoğu kişi “Bu gerçek mi, yoksa bir illüzyon mu?” diye yorumlar yapmaya başlıyor. Görüntünün kafa karıştırıcı olması da işin tuzu biberi oluyor ve video daha da çok yayılıyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Video paylaşılır paylaşılmaz sosyal medya resmen hareketlendi. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İnsanlar hem ikilinin enerjisini hem eğlenceli hallerini çok beğendi. Özellikle “nasıl yaptılar bunu?” sorusu yorumlarda en çok dönen konu oldu. Birçok kişi videoyu defalarca izlediğini söylüyor çünkü ilk bakışta gerçekten algılamak biraz zor.

Pınar Altuğ ve Seda Güven’in Samimi Hali

Pınar Altuğ zaten uzun yıllardır ekranlarda tanınan bir isim. “Çocuklar Duymasın” dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Seda Güven de yine ekranlardan tanıdığımız sevilen oyunculardan biri.

İkilinin arkadaşlığı ve doğal halleri videoya ayrı bir samimiyet katmış durumda. Zaten en çok da bu yüzden izleyenler tarafından olumlu yorumlar geliyor.

Aile ve Özel Hayat Detayı da Gündemde

Öte yandan Pınar Altuğ’un özel hayatı da zaman zaman gündeme geliyor. 2008’de Yağmur Atacan ile evlenen Altuğ 2009 yılında kızları Su’yu kucağına almıştı. Uzun süredir mutlu bir evlilik sürdüren çift sosyal medyada da zaman zaman keyifli anlarını paylaşıyor.