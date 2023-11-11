Pınar Altuğ: Su tam benim istediğim gibi bir kız oldu!

Pınar Altuğ, önceki gün Etiler'deki bir tırnakçıdan çıkarken kameralara yakalandı. Soruları yanıtlayan Altuğ, "Kişisel bakıma önem veriyorum. Şimdi okul tatili başlıyor, çocuklara çok fazla ödev vermesinler, sonuçta annesiyim. Genç kız annesi olarak, kızımın daha keyifli zaman geçirmesini istiyorum. Bu sene kampa gideceğiz. Zaten yıllardır yazları teknede yaşıyoruz, doğada olmayı seviyoruz. Kocaeli tarafında oturuyoruz, zorlayıcı olabiliyor ama alıştık" şeklinde konuştu.

Kızı Su hakkında da konuşan Altuğ, "Su, tam istediğim gibi bir kız oldu. Henüz meslek konusunda kararsız, ancak ona önerim, istediği mesleği okuyarak yapması. Hak ettiği yerde kendi çabalarıyla olmalı. Küçükken bir reklam filminde birlikte oynadık. Bence oyunculuk yeteneği var, babasının mimiklerini almış" şeklinde ifadeler kullandı.